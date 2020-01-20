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Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüşecek

Sivas Valisi Salih Ayhan: İnşallah, bu yıl içerisinde hizmete sokacağız
 20 Ocak 2020 16:32
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüşecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarının bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Ayhan, Şarkışla Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Sivas İçin 300 Fikir, 300 Proje" değerlendirme toplantısında, Kaymakam Mehmet Erdem'den ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Ayhan, "Kaymakamlığımız kısa zamanda 121 proje üretmiş, kendilerini tebrik ediyorum. Her bir proje inşallah vatandaşımızın gönlüne, yüreğine su serpecek." dedi.

Ayhan, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarının Şarkışla'da olduğuna dikkati çekerek, "Şarkışla hayvan pazarımız, en büyük markamız, bölgenin en büyük pazarı. Burası için belediyemizle ortak proje yapıyoruz. Buranın standardını artırma, ıslah etme, daha ulaşılabilir olmasını sağlamak ve marka değerini muhafaza etmek için güzel çalışma yapıyoruz. İnşallah 2020'de bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

BBP'nin merhum Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun Elmalı köyündeki doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalara da değinen Ayhan, şunları kaydetti:

"Sadece Sivas'ın değil, ülkenin yetiştirdiği büyük bir şahsiyet olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun evinin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaları son kez gözden geçireceğiz. İnşallah, bu yıl içerisinde hizmete sokacağız. Hakikaten en çok keyif aldığım, heyecanla beklediğim ve meslek hayatımda en hayırlı hizmetlerden birisi olarak düşündüğüm çalışmalardan biri. Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini güzel bir şekilde müzeye dönüştüreceğiz. Bizim için ayrı keyif olacak."

Toplantıya, Sivas Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da katıldı.

Vali Ayhan, toplantının ardından şehit polis memuru Şemsettin Köşkeroğlu'nun annesi Lütfiye Köşkeroğlu'nu evinde ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
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