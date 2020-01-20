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Hayvanseverler fayton konusunda 'net ve kapsamlı' açıklama bekliyor

Büyükada'da ruam hastalığı tespit edilen atların itlaf edilmesinin ardından Saraçhane Parkı'nda "Yaşam Nöbeti"ne başlayan hayvan özgürlüğü aktivistleri, 33 gündür süren eylemlerinin taleplerine karşılık verilmesi halinde son bulacağını aksi takdirde direnişlerine devam edeceklerini açıkladı
 20 Ocak 2020 17:09
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Hayvanseverler fayton konusunda 'net ve kapsamlı' açıklama bekliyor

Büyükada'da ruam hastalığı tespit edilen atların itlaf edilmesinin ardından 33 gün önce Saraçhane Parkı'nda "Yaşam Nöbeti"ne başlayan hayvan özgürlüğü aktivistleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden faytona koşulan atlar konusunda "net ve kapsamlı" bir açıklama beklediklerini aksi takdirde eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.

Ellerinde "Atlar faytona değil, özgürlüğe", "33 gündür direnen #YaşamNöbetine selam olsun" ve "Gençlik Meclisleri #YaşamNöbetinin yanında" yazılı pankartlar taşıyan hayvanseverler, İBB önünde taleplerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Hayvansever Burak Özgüner Yaşam Nöbeti" ile beraber gelişen süreçte 20 Aralık 2019'da İstanbul Valiliği tarafından uygulanmaya başlanan 3 aylık fayton yasağının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ve belediye yetkilileriyle görüşüldüğü anlatılarak, İBB Meclisi ve TBMM tarafından yapılan bilgilendirmeler hatırlatıldı.

Hayvanseverlerin 33 gündür nöbette olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylemimize başladığımız ilk günden beri tutumumuz; Adalar'da atlı faytonların sembolik, turistik ya da nostaljik olmaksızın hiçbir şekilde çalıştırılmayacak ve hiçbir hayvan kullanımı alanına tahsis edilmeyecek şekilde kaldırılmasıdır. Talebimiz, faytondan kurtarılan atların kendileri için oluşturulacak rehabilitasyon alanlarına hayatlarının sonuna kadar güvende yaşamaları amacıyla gönderilmesi olmuştur. 16 Ocak'ta yapılan İBB Meclisi'nde alınan kararla faytoncularla anlaşılmış olduğu ve atlı faytonların ulaşım aracı olarak tamamen kaldırılacağı belirtilmiştir. Hayvan özgürlüğü aktivistleri olarak Adalar'da hiçbir şekilde ve amaçla hayvanların çalıştırılmayacağına dair İBB yetkilileri tarafından net ve kapsamlı bir açıklama bekliyoruz."

Sürecin şeffaflaştırılması ve sivil toplum kuruluşları tarafından resmi şekilde takip edilmesinin zorunluluk olduğu aktarılan açıklamada, "Bunu takip etme hususunda resmi olarak ilgili mercilerle iletişim halinde kalarak süreci gözetleme talebimizi hatırlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB yetkilileriyle tekrar bir görüşme talep ediyoruz. Taleplerimize karşılık verildiği takdirde İBB Saraçhane binası önünde 33 gündür devam eden 'Yaşam Nöbeti' eylemi son bulacaktır. Aksi takdirde direnişimiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hayvansever Burak Özgüner'in annesi Eray Özgüner ise oğlunu çok kısa bir süre önce kaybettiğini belirterek, "Nöbet tutan çocukları görünce çok duygulandım. Bu güzel yürekli çocuklar Burak'ın adını vererek bir yaşam nöbeti sürdürdüler, yüreğim onlarlaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu'na da verdiği taahhütnameyi yerine getirdiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Hayvanseverler, açıklamanın ardından nöbet tuttukları belediyenin karşısındaki Saraçhane Parkı'na geçti.
Anadolu Ajansı
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