Kocaeli'de yangın çıkan AVM'den açıklama
|20 Ocak 2020 17:29
|Yazdır
Kocaeli'de bulunan bir alışveriş merkezinde gece yarısı başlayan yangında birçok iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülen yangın sonrası alışveriş merkezi yönetiminden açıklama yapıldı.
Olay, gece 3.00 sıralarında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında birçok iş yeri kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası alışveriş merkezi yönetiminden açıklama yapıldı.
"Kimseye bir şey olmaması tesellimiz"
Yangında içeride kimsenin bulunmamasının güzel bir teselli olduğunu aktaran AVM'nin sahibi iş adamı Abdullah Örs, "Yangının gece saatlerinde olması tesellimiz oldu. Allah'a şükürler olsun ki kimseye bir şey olmadı. Yaşanan bu üzücü hadisenin tekrar yaşanmamasını diliyorum. Darıca halkımıza geçmiş olsun" dedi.
"Etkinlikler iptal edildi"
Öte yandan AVM yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ise, "AVM'miz geçici bir süre tüm alanları ile faaliyet veremeyecektir. Tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Gerekli çalışmalar sonrası tekrar bilgilendirme yapıyor olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.Kocaeli'de bir AVM'nin çatısında yangın çıktı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Avukatlar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı
20 Ocak 2020 17:32
|Cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
20 Ocak 2020 17:22
|Tuğba öğretmenin ölümüne soruşturma
20 Ocak 2020 16:51
|Kayıp Gülistan 16 gündür aranıyor
20 Ocak 2020 15:58
|Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası ertelendi
20 Ocak 2020 15:51
|Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi
20 Ocak 2020 14:30
|Ambulans dar sokağa giremeyince yaralıyı sırtında taşıdı
20 Ocak 2020 13:19
|Doktor ve hemşire dahil 27 kişiye 'dolandırıcılık'tan gözaltı
20 Ocak 2020 13:08
|İhraç edilen polisinde yer aldığı kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
20 Ocak 2020 13:00
|Kötü enerjileri temizleme vaadiyle 6 bin dolar verdi, gözünü hastanede açtı!
20 Ocak 2020 12:43