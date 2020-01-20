Avukatlar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı
|20 Ocak 2020 17:32
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İstanbul Kağıthane'deki hukuk bürosunda avukatlar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Avukat Ümit Serkan Buzkan, Serdar Bezen'i bacağından vurdu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Lale Gül Sokakta bulunan bir hukuk bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, hukuk bürosunda çalışan Ümit Serkan Buzkan ile Serdar Bezen arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ümit Serkan Buzkan, belindeki silahını çekerek Serdar Bezen'e ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesi sonucu Serdar Bezen yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Serdar Bezen'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren Ümit Serkan Buzkan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Ümit Serdar Buzkan kısa sürede saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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