Avukatlar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA İTİRAZ ÜZERİNE BİR DERECE HAFİF TEKLİF EDİLEN CEZA ÖNCEKİ ALINAN İKİ CEZAYA İSTİNADEN TEKERRÜR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? Bir memurun, farklı tarihlerde iki defa "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası olarak aynı cezayı alması ve sonrasında başka bir ceza nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz üzerine bir derece hafif teklif edilen "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası alması nedeniyle üçüncü kez aynı cezayı almasından dolayı son aldığı ceza tekerrür kapsamında değerlendirilebilir mi?