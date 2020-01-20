Sağlık Bakanlığı, 2 unvan için eş durumu başvurusu alacak
|20 Ocak 2020 17:32
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Sağlık Bakanlığı, idari büro görevlisi ve idari destek görevlisi unvanında çalışanlardan eş durumu başvurusu alacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan duyuru
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Eklenen Geçici 43'üncü Maddesi İle "İdari Büro Görevlisi" ve "İdari Destek Görevlisi" Unvanında Görev Yapan Personelin Eş Durumu Başvurusu
Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta iken, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18'inci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen Geçici 43'üncü maddesi ile "İdari Büro Görevlisi" ve "İdari Destek Görevlisi" unvanına geçişleri yapılan personelin ilgili mevzuatı gereği dilekçe ve istenen belgelerle birlikte çalıştıkları ilin Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvurular, İl Sağlık Müdürlüklerince 30 Ocak 2020 Perşembe günü saat 18.00'e kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Daire Başkanlığına (Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA) ulaştırılacaktır.
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