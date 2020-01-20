Hazinenin borcu 1 trilyon 328,8 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 328,8 milyar lira oldu
|20 Ocak 2020 17:45
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Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 328,8 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2019 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 668,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 660,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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