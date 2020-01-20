Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış,satış fiyatları şöyle
|20 Ocak 2020 17:47
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış,satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8940
|5,8950
|5,9180
|5,9190
|Avro
|6,5430
|6,5440
|6,5610
|6,5620
|Sterlin
|7,6690
|7,7080
|7,6720
|7.7100
|İsviçre Frangı
|6,0750
|6,1050
|6,0930
|6,1240
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8600
|5,9200
|5,8850
|5,9450
|Avro
|6,5000
|6,5700
|6,5150
|6,5850
|Sterlin
|7,5820
|7,7420
|7,6090
|7,7580
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