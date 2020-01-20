Hazine 18 milyar lira alacaklı
Hazine alacakları, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla 18 milyar lira olarak gerçekleşti
|20 Ocak 2020 17:58
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Hazine alacakları, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla 18 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2019'a kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,9 milyar lira tahsil edildi.
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