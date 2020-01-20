Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 liradan işlem gördü
|20 Ocak 2020 18:04
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 297,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 297,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|294,60
|294,80
|296,90
|297,10
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.942,00
|1.963,00
|1.957,00
|1.978,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|269,00
|273,00
|270,80
|274,80
|Lira(Tam) Ziynet
|1.897,00
|1.917,00
|1.912,00
|1.932,00
|Yarım Ziynet
|949,00
|959,00
|956,00
|976,00
|Çeyrek Ziynet
|475,00
|480,00
|478,00
|483,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü rekorla tamamladı
20 Ocak 2020 18:18
|Hazine 18 milyar lira alacaklı
20 Ocak 2020 17:58
|Gün sonu döviz fiyatları
20 Ocak 2020 17:47
|Hazinenin borcu 1 trilyon 328,8 milyar lira
20 Ocak 2020 17:45
|Borsa günün ilk yarısında rekorlara devam etti
20 Ocak 2020 13:22
|Gram altın yeniden yükselişte
20 Ocak 2020 10:52
|Borsa haftaya yükselişle başladı
20 Ocak 2020 10:06
|Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı
17 Ocak 2020 18:34
|Borsa rekorlara devam ediyor
17 Ocak 2020 18:22
|Altında gün sonu fiyatları
17 Ocak 2020 17:48