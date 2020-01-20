Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor
|20 Ocak 2020 18:08
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada, Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini belirterek, "Bu gece saat 23:00'te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye'ye dönecek" dedi.
Cumartesi günü yaşanan hain saldırıda, 6'sı Türk toplam 17 kişi yaralandığını aktaran Koca, "Patlamada yaralanan Somalililer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluşuyor. 17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu'daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilerek tedavi altına alındı. 201 yataklı hastanemizde, genel cerrahi, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji dahil 22 branşta, 70'i Türk olmak üzere toplam 700 personel görev yapıyor" ifadelerini kullandı.
6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşı, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti:
"Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 11 Somalili yaralıdan 5'i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4'ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor.
Bu menfur saldırıyı tekrar lanetliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş Somali hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı ve bundan sonra da bırakmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor
20 Ocak 2020 17:38
|Nüfusu azalan Bulgaristan ucuz iş gücü arıyor
19 Ocak 2020 16:33
|Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki saldırıyı kınadı
19 Ocak 2020 13:54
|Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanları serbest
19 Ocak 2020 13:40
|Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti
18 Ocak 2020 22:51
|IMF'den kritik uyarı! Küresel ekonomik kriz bekleniyor
18 Ocak 2020 22:06
|İran, uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek
18 Ocak 2020 17:49
|Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek
17 Ocak 2020 14:59
|AB'den, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
16 Ocak 2020 18:56
|Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu
16 Ocak 2020 16:56