Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı
Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan kişi tutuklandı
|20 Ocak 2020 18:28
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Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, örgüte üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kaçak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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