1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi

Yurt genelinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler sonucu 351 araç trafikten men edildi
 20 Ocak 2020 18:54
Yazdır
Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi

Yurt genelinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler sonucu 351 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazalarının en aza indirilmesi, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve "korsan" tabir edilen taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla 17-19 Ocak'ta ülke genelinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 351 otobüs taşımacılık faaliyetlerine uymadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Denetimlerde, 3 bin 598 trafik kuralı ihlali nedeniyle cezalar yazıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te 2 köyde operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı
20 Ocak 2020 18:06		 Sağlık Bakanlığı, 2 unvan için eş durumu başvurusu alacak
20 Ocak 2020 17:32
MEB sınav hizmetleri uluslararası standartlara kavuştu
20 Ocak 2020 17:26		 Denetimli Serbestlik, tahliye olan mahkumun düğününü yaptı
20 Ocak 2020 11:55
THY, Garanti BBVA ile mil uygulamasını sona erdiriyor
20 Ocak 2020 11:38		 Belediyelerde 'yerel sarmal' sorunu
20 Ocak 2020 11:12
Trafikte yaya önceliği kuralını ihlal edenlere ceza yağdı
20 Ocak 2020 11:08		 Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
20 Ocak 2020 10:25
Dijital tapu ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı
20 Ocak 2020 10:23		 Meclis'ten tahıllı ekmek çağrısı (Canan Karatay'a tepki)
20 Ocak 2020 08:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - İlaç almak için eczaneye gidince şoke oldu19:42 - 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır!19:37 - 'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında19:32 - Türk Telekom: Erişim sorunu çözüldü19:28 - İkiz plaka mağduru kapıcıyı sevindiren karar19:24 - Yüzünde dev ben olan Nazlı, tedavi olacak19:20 - AK Parti'den CHP'ye tepki!19:16 - Hemşireden başhekim yardımcısı hakkında darp iddiası19:12 - Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi belli oldu19:08 - Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı
19:04 - Vecdi Gönül: Ürettiğimiz füzeler sayesinde zayiat vermiyoruz18:54 - Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi18:51 - Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi18:44 - Meteoroloji yarın için uyardı... Sağanak ve kar bekleniyor18:40 - Başdenetçi Malkoç: Uygulamada sıkıntılarımız var18:37 - Penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı18:28 - Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı18:18 - Borsa günü rekorla tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Formasyon ilanları artarak devam ediyor
Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Doğa Koleji'nde maaş operasyonu 06.00'da başladı
Ceren Özdemir'in katilinin cezası belli oldu
Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
Türk Telekom'dan 'erişim sorunu'na açıklama
FETÖ'den yargılanan eski futbolculara hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Unutursun mihribanım 6
zehir 1
cumartesi 1
250 gram. 1
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 1
elf 4
her konuyu şakaya vurmak 1
Leyla ile Mecnun 4
Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz 3
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 5
SON İLANLAR
Kocaeli İzmit SYDV Personel Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi 18 Geçici İşçi Alacak
Melekli Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 19 Uzman Yardımcısı ve 7 İdari Memur Alacak
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam