1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'den CHP'ye tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Libya konusunda yürütülen güçlü diplomasiyi görmezden geldiğini belirtti.
 20 Ocak 2020 19:20
Yazdır
AK Parti'den CHP'ye tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Libya konusunda yürütülen güçlü diplomasiyi görmezden geldiğini belirtti.

Çelik, Twitter'dan, CHP'nin Libya konusundaki tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP yöneticilerinin, Berlin Zirvesi'ni olumlu bulduklarına dair beyanlarda bulunduklarını kaydeden Çelik, "Ama bu zirveye gelene kadar Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülen güçlü diplomasiyi görmezden gelen basiretsiz tavırlarını sürdürüyorlar. Bu zirvenin etkili bir sürecin sonunda varılan aşama olduğunu anlamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP yöneticilerinin sürekli aynı ezberi tekrarladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Milli çıkarlarımız adına taraf olduğumuz konuları, tarafsızlık adına etkisizleştirmeye çalışıyorlar. 'Herkesle görüşülmeli' diyorlar. Örtülü bir cümle bu. Hangi vesilelerle söylediklerine bakınca cümle açılıyor. 'Darbecilerle görüşün' diyorlar, 'Kendi halkından on binlerce insanı katledenlerle el sıkışın' diyorlar. Türkiye'nin milli onuruna ve milli çıkarlarına saldıranlara tek söz söylemeden dış politikamıza karşı hasmane davranıyorlar. 'Herkesle görüşün' diyen CHP yöneticileri, Cumhurbaşkanımızın Trump'tan Avrupalı liderlere, Putin'den Afrikalı ve Orta Doğulu liderlere dek geniş yelpazede yürüttüğü diplomasiyi görmezden gelerek Putin'le yürüttüğü başarılı diplomasiyi eleştiriyorlar.

İdlib'den kaçan masumlara ve mazlumlara, 'terörist' diyecek kadar ırkçı bir dil kullanarak saldırıyorlar. Aynı dili PYD/YPG'ye karşı kullanamıyorlar. Telkinle iş yapmak bizim siyasi geleneğimizde yoktur. CHP dış politikada kimlerle yan yana düştüğüne iyi bakmalıdır. CHP yöneticilerinin İdlib'den ölümden kaçarak göç eden mazlumlar için 'terörist' demesi, Avrupa'daki ırkçıların göçmenlere karşı kullandığı dilin aynısıdır. CHP yöneticileri neden Avrupa'nın aşırı sağ partileriyle aynı dili kullanıyor? CHP yöneticileri Türkiye'nin milli çıkarlarına başka başkentlerden değil, Ankara'dan bakmayı öğrenmelidir. Şimdiye kadar pek çok başkentin gözünden baktılar, bir konuda da Ankara'nın gözüyle bakarlarsa bu bir dönüm noktası olacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır!
20 Ocak 2020 19:42		 Vecdi Gönül: Ürettiğimiz füzeler sayesinde zayiat vermiyoruz
20 Ocak 2020 19:04
CHP'li Öztrak: Berlin Zirvesi'ni olumlu karşılıyoruz
20 Ocak 2020 17:00		 Bakan Dönmez: KKTC'de, 2020 yıllında da 5 açık deniz sondaj hedefimiz var
20 Ocak 2020 16:44
Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müzeye dönüşecek
20 Ocak 2020 16:32		 Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti
20 Ocak 2020 16:03
Erdoğan'dan CHP'ye: FETÖ'nün siyasi ayağını ispatla
20 Ocak 2020 15:04		 Albayrak: Enflasyonda tek haneyi bu yıl göreceğiz
20 Ocak 2020 14:02
AK Parti'li vekilden, kumar oynadı iddiasına suç duyurusu
20 Ocak 2020 13:56		 Erdoğan, zirveye giderken Galatasaray maçını izledi
20 Ocak 2020 12:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - İlaç almak için eczaneye gidince şoke oldu19:42 - 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır!19:37 - 'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında19:32 - Türk Telekom: Erişim sorunu çözüldü19:28 - İkiz plaka mağduru kapıcıyı sevindiren karar19:24 - Yüzünde dev ben olan Nazlı, tedavi olacak19:20 - AK Parti'den CHP'ye tepki!19:16 - Hemşireden başhekim yardımcısı hakkında darp iddiası19:12 - Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi belli oldu19:08 - Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı
19:04 - Vecdi Gönül: Ürettiğimiz füzeler sayesinde zayiat vermiyoruz18:54 - Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi18:51 - Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi18:44 - Meteoroloji yarın için uyardı... Sağanak ve kar bekleniyor18:40 - Başdenetçi Malkoç: Uygulamada sıkıntılarımız var18:37 - Penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı18:28 - Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı18:18 - Borsa günü rekorla tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Formasyon ilanları artarak devam ediyor
Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Doğa Koleji'nde maaş operasyonu 06.00'da başladı
Ceren Özdemir'in katilinin cezası belli oldu
Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
Türk Telekom'dan 'erişim sorunu'na açıklama
FETÖ'den yargılanan eski futbolculara hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Like atmak 4
19.01.2020 galatasaray vs denizlispor maçı 2
diyanet gerekirse bir fetvayla caizdir der 3
elif 3
Unutursun mihribanım 6
meteliğe kurşun atmak 1
Bağırarak konuşmak 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
vestelcell 1
efsane geri döndü 1
SON İLANLAR
Kocaeli İzmit SYDV Personel Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi 18 Geçici İşçi Alacak
Melekli Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 19 Uzman Yardımcısı ve 7 İdari Memur Alacak
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam