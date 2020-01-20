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Yüzünde dev ben olan Nazlı, tedavi olacak

Hatay'da, yüzünün yarısını kaplayan 'ben' ile dünyaya gelen Nazlı Erdem (11), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından tedavi edilecek.
 20 Ocak 2020 19:24
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Yüzünde dev ben olan Nazlı, tedavi olacak

Hatay'da, yüzünde dev ben ile dünyaya gelen Nazlı Erdem'i, babası Murat Erdem 3-4 aylıkken doktora götürdü. Muayene eden doktorlar, Nazlı'nın çok küçük olduğunu, biraz büyüdükten sonra konunun uzmanı doktorlar tarafından müdahale edilmesi gerektiğini söyled. Nazlı Erdem'i 11 yaşına geldiğinde muayene eden doktorları ise ilerde farklı hastalıklara yakalanma riskini ortadan kaldırmak için yüzünün sol yanındaki 'ben'den kurtulması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine baba Murat Erdem, kızını muayene için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi.

BEN TAMAMEN ÇIKARILACAK

Hastanedeki odasında küçük kızı muayene eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Nazlı'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Özkan, "Nazlı'nın sol yanağındaki dev kıllı beni tamamen çıkartacağız. Derinliğine göre yine ne yapacağımıza karar vereceğiz. Buradaki en uygun birkaç alternatiften birini uygulayacağız. Bunlardan biri deri yaması koymak olabilir. Fakat deri yaması ağız köşesini ve gözlerini aşağı çekebilir, çok hoş bir görüntü olmayabilir. O açıdan bir balon koyup, o balonu istediğimiz boyuta getirinceye kadar şişirip, daha sonra da şişirdiğimiz dokuyu mikrocerrahi yöntemiyle oraya nakletmeyi planlıyoruz" dedi.

KENDİ VÜCUDUNDAN DOKU ELDE EDİLECEK

Yüze yapılacak yamanın bacak ya da sırt bölgesinden alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Fakat bunun bir sakıncası olabilir. Çünkü bunun ne kadar aşağı indiğini bilmiyoruz. Bunu da ameliyat sırasında öğreneceğiz. Kasa kadar mı iniyor, kasından aşağısında mı? Çünkü kalınlıkları değişebiliyor, bunu öngöremiyoruz. Çünkü öyle bir aletimiz yok. Eğer yama koyarsak, konulan yama zamanla kısalıyor. Dudağını ve gözünü çeker. Bunu yapmak çok zor değil ama biz bunu tercih etmiyoruz. Çünkü sonrasında onu sıkıntıya düşürecek. O nedenle şişirdiğimiz dokuyu nakletmek uygun olacak" diye konuştu. Prof. Dr. Özkan, hasta ve yakını ile görüşerek, en uygun tedavi yöntemini uygulayacaklarını söyledi.

EN UYGUN TEDAVİYİ İSTEDİ

Kendisi için ne iyiyse onun yapılmasını istediğini söyleyen Nazlı Erdem ise "Tedavinin başlaması için okulların kapanmasını bekleyelim" dedi. Çocuğunun hayatını riske sokmayacak bu operasyonun yapılmasını istediğini söyleyen 5 çocuk babası Murat Erdem de "Kızım için Antalya'ya geldik. Tedavisini arıyoruz. Hocalarımızla görüştük ilgileneceklerini söylediler, sağ olsunlar. Nazlı altıncı sınıf öğrencisi oldu. Bugün yarın derken olmadı imkansızlıklar da belimizi büktü. Antalya'ya da hayırseverlerin yardımı ile geldik. İnşallah kızım için ne hayırlısı ise o olusun" diye konuştu.
DHA
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