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İkiz plaka mağduru kapıcıyı sevindiren karar

Antalya'da, satın aldığı otomobiline ikiz plaka taktırdığı gerekçesiyle 5 bin TL trafik cezası kesilen ve evrakta sahtecilik gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan kapıcı Osman Erdoğan'ın cezası iptal oldu.
 20 Ocak 2020 19:28
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İkiz plaka mağduru kapıcıyı sevindiren karar

Antalya'da, satın aldığı otomobiline ikiz plaka taktırdığı gerekçesiyle 5 bin TL trafik cezası kesilen ve evrakta sahtecilik gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan kapıcı Osman Erdoğan'ın cezası iptal oldu.


İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı

Konyaaltı ilçesindeki sitede çalışan Osman Erdoğan, 8 Aralık'ta Konya'da bir galeriden otomobil satın aldı. İlk kez otomobil alan Erdoğan, aracının Antalya plaka olması için noterde işlemlerini tamamlayarak Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yeni plaka bastırdı. Antalya'ya doğru yola çıkan Erdoğan'ın kullandığı otomobilin plakasının, Seydişehir'de Plaka Tanıma Sistemi'nden 'ikiz plaka' olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan, ruhsatını kontrol ettiğinde plakanın yanlış basılmış olduğunu fark etti. Konya Şoförler Odası yetkilileri, polisin bildirmesiyle yaptıkları incelemede, ikiz plaka verdiklerini kabul etti. Şoförler Odası yeni plaka gönderince araç trafikten men edilmekten kurtuldu. Ancak polis, Erdoğan'a ikiz plaka nedeniyle 5 bin TL trafik cezası uyguladı. Trafik cezasının yanında evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle Erdoğan hakkında soruşturma başlatıldı.


İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı

SAHTECİLİK YAPMADI

5 bin TL'lik cezayı ödeyecek durumu olmadığını belirten Erdoğan, cezanın iptali için Antalya Adliyesi'ne başvurdu. Erdoğan'ı sevindiren karar iki gün önce geldi. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı araştırma sonrası Konya Şoförler Odası'ndaki işlerin yoğunluğundan dolayı sonu '316' olması gereken plakanın sehven '315' basıldığını kaydetti. Erdoğan'a yöneltilen, 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasına yönelik belge ve bilgi olmadığını belirten başsavcılık, kamu adına kovuşturmaya gerek olmadığını aktardı.

ADALET YERİNİ BULDU

Bu kararla aynı zamanda trafik cezasının da iptal olduğunu kaydeden Erdoğan, 1,5 ayı aşkındır yaşadığı kabusun sona erdiğini dile getirdi. Erdoğan, yaşadıklarından sonra, güçlükle satın aldığı otomobili satmayı planlarken bu sevindirici kararın geldiğini kaydetti. Erdoğan, "Savcılık, itirazımı kabul etti. Hakkımdaki cezanın iptal olduğunu öğrendim. Adalet yerini buldu, haklı olduğum anlaşıldı. Bu kararı verenlere saygılarımı sunuyorum" dedi.

İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza
DHA
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