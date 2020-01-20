Türk Telekom: Erişim sorunu çözüldü
Türk Telekom: "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18.45'te tamamen sona ermiştir"
|20 Ocak 2020 19:32
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Türk Telekom, internet erişimi probleminin çözüldüğünü duyurdu.
Açıklamada , "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45'te tamamen sona ermiştir.
Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür.
Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.Google ve Türk Telekom servislerine erişim sorunu Türk Telekom'dan 'erişim sorunu'na açıklama
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