1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Telekom: Erişim sorunu çözüldü

Türk Telekom: "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18.45'te tamamen sona ermiştir"
 20 Ocak 2020 19:32
Yazdır
Türk Telekom: Erişim sorunu çözüldü

Türk Telekom, internet erişimi probleminin çözüldüğünü duyurdu.

Açıklamada , "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45'te tamamen sona ermiştir.

Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür.

Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Google ve Türk Telekom servislerine erişim sorunu Türk Telekom'dan 'erişim sorunu'na açıklama
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Whatsapp çöktü mü? Fotoğraf gönderme sorunu yaşanıyor
19 Ocak 2020 15:20		 'Biz sosyal medyayı değil, sosyal medya bizi kullanıyor'
19 Ocak 2020 15:08
Türkiye'nin gündemini değiştiren Ümmü Gülsüm'den sosyal medya açıklaması
17 Ocak 2020 21:17		 Wikipedia, sanal ortamda, erişime açıldı
16 Ocak 2020 00:30
WhatsApp grupları komşuluğu bitiriyor mu?
14 Ocak 2020 23:07		 Wikipedia ne zaman açılacak?
13 Ocak 2020 08:46
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı
08 Ocak 2020 12:06		 'Hakaret, tehdit ve nefret suçuna varabilen sosyal medya saldırganlığı' uyarısı
08 Ocak 2020 10:12
Sosyal medya devi Facebook Türkiye'de 8 ilde ofis açıyor
07 Ocak 2020 15:06		 FETÖ'den gözaltına alınan 15 kişiden 9'u serbest kaldı
06 Ocak 2020 19:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - İlaç almak için eczaneye gidince şoke oldu19:42 - 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır!19:37 - 'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında19:32 - Türk Telekom: Erişim sorunu çözüldü19:28 - İkiz plaka mağduru kapıcıyı sevindiren karar19:24 - Yüzünde dev ben olan Nazlı, tedavi olacak19:20 - AK Parti'den CHP'ye tepki!19:16 - Hemşireden başhekim yardımcısı hakkında darp iddiası19:12 - Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi belli oldu19:08 - Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı
19:04 - Vecdi Gönül: Ürettiğimiz füzeler sayesinde zayiat vermiyoruz18:54 - Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi18:51 - Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi18:44 - Meteoroloji yarın için uyardı... Sağanak ve kar bekleniyor18:40 - Başdenetçi Malkoç: Uygulamada sıkıntılarımız var18:37 - Penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı18:28 - Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı18:18 - Borsa günü rekorla tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Formasyon ilanları artarak devam ediyor
Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Doğa Koleji'nde maaş operasyonu 06.00'da başladı
Ceren Özdemir'in katilinin cezası belli oldu
Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
Türk Telekom'dan 'erişim sorunu'na açıklama
FETÖ'den yargılanan eski futbolculara hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
Bağırarak konuşmak 1
gurbet 3
Unutursun mihribanım 6
lanet 4
aronya 1
para kazanmak 5
Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz 3
Proksemi 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 5
SON İLANLAR
Kocaeli İzmit SYDV Personel Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi 18 Geçici İşçi Alacak
Melekli Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 19 Uzman Yardımcısı ve 7 İdari Memur Alacak
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam