1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında

Zeytinburnu ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 12'si tutuklu 28 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Emirhan Döner, "İşlediğim bütün suçların cezasını çektim" dedi.
 20 Ocak 2020 19:37
Yazdır
'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında

"Döner Kardeşler" adıyla bilinen suç örgütünün davasının görülmesine başlandı. Duruşmada sanık Yunus Tatlı, örgüt lideri Emirhan Döner tarafından kendisine zorla kadın iç çamaşırı giydirilip videosunun çekildiğini iddia etti. Savunma yaptığı sırada gülen bir sanığı ise mahkeme başkanı, "Sırıtmadan savunma yap be adam" şeklinde uyardı. Duruşma yarın sanık savunmalarıyla devam edecek.

2019 yılının Mart ayında polis ekiplerinin yaptığı operasyonla tutuklanan "Döner Kardeşler" isimli suç örgütü üyeleri hakkında 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle iddianame düzenlenip dava açıldı. Bugün suç örgütüne yönelik davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Konferans Salonu'nda görülen duruşmada 12 tutuklu, 16 tutuksuz sanık ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca taraf avukatları da katıldı.

Zorla kadın iç çamaşırı giydirildi iddiası

Duruşmada örgütün üyesi olan ve örgüt lideri Emirhan Döner tarafından zorla kadın iç çamaşırı giydirilip videosunun çekildiğini iddia eden Yunus Tatlı, topluluğu internetten bulduğunu iddia ederek, "Emirhan Döner bana vatansever olduğunu, uyuşturucuya karşı olduğunu söyledi. Onun talimatıyla silah taşımaya başladım. Evinde cinayet toplantıları yapıldı. Kullanıldığımı fark edince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gidip şikayette bulundum" dedi.

Savunma yapan bir diğer sanık Ahmet Burak Güreler, 2017 yılının yaz aylarında örgütle tanıştığını söyleyerek, "Sosyal medyayı aktif kullanan biriyim. Emirhan Döner'in Silivri'de koğuş basmaları olsun, terörle mücadelesi olsun hayran oldum. Dedelerinin öldüğünü duydum, taziye evine gittim. Burada Turan ve Emirhan Döner ile tanıştım. Gel zaman git zaman yanlarına gitmeye başladım. Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek'in çevresinde ateş ettik. Bir an öyle gelişti. Bahri Örnek'i korkutmak için ateş ettik. Emirhan Döner fabrikaları olduğunu söyleyerek şoför olarak beni işe aldı. Sempatiden dolayı gel zaman git zaman böyle olaylar oldu" diye konuştu.

Mahkeme başkanının Bahri Örnek ile Dönerler arasındaki husumeti sorması üzerine sanık Güreler, "Emirhan Döner'in anlattığına göre Bahri Örnek FETÖ'cüleri kaçıran kişiydi. Sorunları neydi hala çözemiyorum. Galiba aralarında bir para sorunu vardı" dedi.

Örgüte katılmasının bir hata olduğunu düşünüp, bağlarını kopardığını söyleyen sanık Güreler, "Bir videomuz var, o da Bahri Örnek'i vurduğumuz video. Bunlardan koptuktan sonra hiçbir bağım olmadı. Bunların amacı sosyal medya şaklabanlığı" dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine hakaret etmemesi konusunda sanığı uyardı. Sanık, "Sosyal medya fenomenleri. Amaç kitle toplamak. Ne amaçla kitle toplamak istediklerini ben de anlamıyorum" şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme başkanı: "Sırıtmadan savunma yap be adam"

Sanığın sabıka kaydını inceleyen mahkeme başkanı, "Maşallah hırsızlık ile başlamışsın" dedi. Sanık Güreler tepki göstererek, "Ona hırsızlık demesek başkanım. Ben hırsız değilim" dedi. Sanığın savunmasının devamında gülmesi üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulunarak, "Sırıtmadan savunma yap be adam" dedi.

"Adam vurdum, gittim şahsi vurdum"

Duruşmada savunma yapan sanık Emirhan Döner ise, babasının 1 Şubat 2019'da bir silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bu olaya bakan emniyet ekibi ile şu an önünüzdeki dosyayı hazırlayan aynı ekip. Bu ekibin başında bir polis var. Organize Şube operasyon yaptı aldı bizi. İfademi almak için sorgu odasından başka bir yere götürdüler. Çok güzel dövdüler beni. Ben 1 TL karşılığında bir suç işlemedim. Adam vurdum, gittim şahsi vurdum. Bütün işlediğim suçların da cezasını çektim. Yunus Tatlı'nın etek giydirilmiş fotoğrafları bana ulaştı. Ben gittim Yunus Tatlı'nın giydiği etek ve iç çamaşırının aynısından yaptırdım. Sosyal medyadan da kendim yapmışım gibi paylaştım. Ben 10 aydır hücrede kalıyorum. Dosyanın tamamını da okudum. Her şekilde savunma yaparım" dedi.

Mahkeme başkanı, sanık savunmalarıyla devam etmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, 9 kişi müşteki, 28 şahıs ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede davaya konu örgütün liderinin Emirhan Döner olduğu, ağabeyi Burak Döner'in de adını kullanarak olaylar gerçekleştirdiği ve menfaat temin ettiği aktarılmıştı. Emirhan Döner'in sosyal medyanın gücünü kullanarak oluşturduğu imaj ile korku saldığı da belirtilmişti. Örgütün ayrıca uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişileri darp edip kayda alarak, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da anlatılmıştı. Vatan, millet, devlet içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı belirtilen örgüt üyelerinin 16 ayrı eyleme karıştığı ifade edilmişti. İddianamede örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin korktukları için ilgili yerlere başvuramadığı, zaman geçtikten sonra başvuruda bulundukları belirtilmişti. Emirhan ve Turhan Döner'in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma', 'silahla kasten yaralamaya azmettirme', 'hakaret', 'tefecilik', 'tehdit', 'birden fazla kişi ile yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'şantaj', 'örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme' ve 'suç üstlenme' suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar farklı oranlarda hapisleri talep edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkiz plaka mağduru kapıcıyı sevindiren karar
20 Ocak 2020 19:28		 Hemşireden başhekim yardımcısı hakkında darp iddiası
20 Ocak 2020 19:16
Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı
20 Ocak 2020 19:08		 İYİ Parti'nin konferans afişlerine suç duyurusu
19 Ocak 2020 18:04
Öğretmenleri darp etti, savunması pes dedirtti
18 Ocak 2020 19:33		 Ponzi Arzu'dan tutuklama kararına itiraz
18 Ocak 2020 19:23
O anaokulunun avukatından 'kurgu' iddiası
18 Ocak 2020 19:18		 Çöp kamyonundaki cesetle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
17 Ocak 2020 12:37
Yozgat'ta 16 parça tarihi eser ele geçirildi
17 Ocak 2020 12:20		 Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
16 Ocak 2020 21:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - İlaç almak için eczaneye gidince şoke oldu19:42 - 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır!19:37 - 'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında19:32 - Türk Telekom: Erişim sorunu çözüldü19:28 - İkiz plaka mağduru kapıcıyı sevindiren karar19:24 - Yüzünde dev ben olan Nazlı, tedavi olacak19:20 - AK Parti'den CHP'ye tepki!19:16 - Hemşireden başhekim yardımcısı hakkında darp iddiası19:12 - Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi belli oldu19:08 - Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı
19:04 - Vecdi Gönül: Ürettiğimiz füzeler sayesinde zayiat vermiyoruz18:54 - Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi18:51 - Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi18:44 - Meteoroloji yarın için uyardı... Sağanak ve kar bekleniyor18:40 - Başdenetçi Malkoç: Uygulamada sıkıntılarımız var18:37 - Penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı18:28 - Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı18:18 - Borsa günü rekorla tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Formasyon ilanları artarak devam ediyor
Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Doğa Koleji'nde maaş operasyonu 06.00'da başladı
Ceren Özdemir'in katilinin cezası belli oldu
Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
Türk Telekom'dan 'erişim sorunu'na açıklama
FETÖ'den yargılanan eski futbolculara hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 1
para kazanmak 5
cumartesi 1
Leyla ile Mecnun 4
elf 4
Bizim geleneğimizde dini gruplar devlete yaklaştırılmaz 2
Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz 3
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
aronya 1
19.01.2020 falcao'nun elle oynamasina verilmeyen penalti 3
SON İLANLAR
Kocaeli İzmit SYDV Personel Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi 18 Geçici İşçi Alacak
Melekli Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 19 Uzman Yardımcısı ve 7 İdari Memur Alacak
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam