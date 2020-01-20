1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlaç almak için eczaneye gidince şoke oldu

Sultangazi'de hasta olan çocuğuna ilaçlarını almak için eczaneye giden baba Veysel Işık hayatının şokunu yaşadı. Kayıtlarda çocuğu Cebrail Işık'ın aylardır hastaneye yatıyor göründüğünü öğrenen baba, ilaçları alamadan geri döndü. Şok yaşayan baba, ilaçları alabilmek için hatanın düzeltilmesini bekliyor.
 20 Ocak 2020 19:47
Yazdır
İlaç almak için eczaneye gidince şoke oldu

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Veysel Işık, hastalanan oğlu Cebrail Işık'ı aile hekimine götürerek muayene ettirdi. Aile hekiminin yazdığı reçeteyle eczaneye ilaç almaya gidince hayatının şokunu yaşadı. Eline verilen kağıtta "Hasta reçete tarihinde İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adlı tesiste yatarak tedavi görüyor" yazan baba Veysel Işık, ilaçları alamadan döndü. Hastaneye giderek konuyu araştıran Işık, oğlunun 18 Haziran 2019 tarihinden beri hastanede yatarak tedavi görüyor olduğunu öğrendi.

7 AYDIR HASTANEDE YATIYOR GÖRÜLÜYOR

İlaçlarını alabilmesi için yapılan hatanın düzeltilmesi gerektiğini söyleyen baba Veysel Işık, "Çocuğum akşam hastalandı sabah aile hekimine götürdük. İlaç yazdılar. İlacı almaya gittiğimde eczacı vermedi. Sebep olarak verdiği kağıtta aynen böyle yazıyor. 'Hasta reçete tarihinde İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adlı tesiste yatarak tedavi görüyor.' Ben de bunu araştırmak için hastaneye gittim. 2019 yılı 6. ayın 18'inden bu yana orada tedavi gördüğü görülüyor. Şu an çocuğa ilaçlarını alamadım. Çünkü bunun kaldırılması lazım ondan sonra ilacı almam gerekiyor" dedi.

İLAÇLARI VERMEDİLER

Hastalanıp ilaç almaya gidince şok yaşayan Cebrail Işık, "Boğazım çok ağrıyordu. Hastaneye gittik. Eczaneden ilaçları alacağımız zaman bize 'İlaçları veremiyoruz bu çocuk 2019 yılından beri Haseki Hastanesinde yatıyor görülüyor' dediler" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yüzünde dev ben olan Nazlı, tedavi olacak
20 Ocak 2020 19:24		 Meteoroloji yarın için uyardı... Sağanak ve kar bekleniyor
20 Ocak 2020 18:44
8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV'e bağışladı
20 Ocak 2020 16:15		 'Toprak Dede' hayatını kaybetti
20 Ocak 2020 14:23
Hastanın safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı
20 Ocak 2020 13:49		 Nevşehir Belediyesinden Azer Bülbül paylaşımı
20 Ocak 2020 13:27
Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı
20 Ocak 2020 12:11		 Sağlıklı beslenme alışkanlığı bebeklikte başlıyor
20 Ocak 2020 10:20
Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı
20 Ocak 2020 10:01		 Çakar lambalar gitti, tepe lambalıların kabusu başladı
20 Ocak 2020 09:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - İlaç almak için eczaneye gidince şoke oldu19:42 - 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır!19:37 - 'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında19:32 - Türk Telekom: Erişim sorunu çözüldü19:28 - İkiz plaka mağduru kapıcıyı sevindiren karar19:24 - Yüzünde dev ben olan Nazlı, tedavi olacak19:20 - AK Parti'den CHP'ye tepki!19:16 - Hemşireden başhekim yardımcısı hakkında darp iddiası19:12 - Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi belli oldu19:08 - Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı
19:04 - Vecdi Gönül: Ürettiğimiz füzeler sayesinde zayiat vermiyoruz18:54 - Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi18:51 - Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi18:44 - Meteoroloji yarın için uyardı... Sağanak ve kar bekleniyor18:40 - Başdenetçi Malkoç: Uygulamada sıkıntılarımız var18:37 - Penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı18:28 - Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı18:18 - Borsa günü rekorla tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Formasyon ilanları artarak devam ediyor
Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Doğa Koleji'nde maaş operasyonu 06.00'da başladı
Ceren Özdemir'in katilinin cezası belli oldu
Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
Türk Telekom'dan 'erişim sorunu'na açıklama
FETÖ'den yargılanan eski futbolculara hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Proksemi 1
Leyla ile Mecnun 4
Bağırarak konuşmak 1
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 3
kadın kokusu 2
gurbet 3
caf caf 2
aşk 1
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 6
Like atmak 4
SON İLANLAR
Kocaeli İzmit SYDV Personel Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi 18 Geçici İşçi Alacak
Melekli Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 19 Uzman Yardımcısı ve 7 İdari Memur Alacak
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam