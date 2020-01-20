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İki eski yüzbaşı esasa ilişkin savunmasını yaptı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, eski yüzbaşı Celil Şahin ile Sadık Çetin esasa ilişkin savunmasını yaptı
 20 Ocak 2020 20:01
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İki eski yüzbaşı esasa ilişkin savunmasını yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan bir ve "kasten insan öldürmek" suçundan da dokuz kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen sanıklardan eski yüzbaşı Celil Şahin ile Sadık Çetin, esas hakkındaki savunmalarını tamamladı.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanlığında görevli olan Şahin, ismini hatırlamadığı bir komutanın dahili hattan arayarak Tunceli'de karakola terör saldırısı olduğunu, kamuflajla hazır bulunmasını söylediğini iddia etti.

Şahin, bunun üzerine Polatlı'daki evine gitmek yerine harekat merkezinde beklemeye başladığını, saat 22.30 sıralarında önce C nizamiyeyi tutmakla, sonra B nizamiyeyi gitmekle görevlendirildiğini anlattı.

Olay tarihinden önceki süreçte Ankara'da bazı terör saldırıları yaşanması nedeniyle herhangi bir şüphe duymadığını ifade eden Şahin, saat 23.00 sularında silah sesleri duyduğunu, polis aracından ve çevre binalardan ateş edilmeye başlandığını anlattı.

Şahin, "B nizamiyede kimsenin 'Darbe yapıyoruz' dediğini duymadım. Polise sızmış paralelciler ateş ediyor zannettim." diye konuştu. Şahin, hakkındaki suçlamaları reddetti.

- "Darbe girişimiyle hiçbir alakam bulunmamaktadır"

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında görevli olan Sadık Çetin de son dönemlerde hemen her hafta terör saldırısı beklendiği yönünde duyumlar aldıklarını, o gece de kendisine terör saldırısı beklendiğinin söylendiğini iddia etti.

Çetin, olay gecesi eline silah almasının sebebinin olası bir terör saldırısına karşı tedbir almak ve kendi emniyetini sağlamak olduğunu söyledi.

Hazırlanan iddianamenin tutarsız olduğunu ve birçok maddi hata içerdiğini öne süren Çetin, Cumhuriyet savcısının mütalaasının da iddianamenin bir kopyası olduğunu iddia etti.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını savunan Çetin, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Çetin,"15 Temmuz'un ne öncesinde ne sonrasında darbe girişimiyle hiçbir alakam bulunmamaktadır." dedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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