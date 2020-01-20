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Türkiye, Nijer'de maden arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Türkiye, Nijer'in güneybatısındaki Koulbaga-1, Koulbaga-2 ve Dares Salam-2 adlı üç maden sahasında arama yapacak"
 20 Ocak 2020 20:06
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Türkiye, Nijer'de maden arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin medencilik alnındaki deneyimini Nijer ile paylaşmak istediğini, bu nedenle Nijer'in güneybatısındaki üç maden sahasında arama yapacağını belirtti.

Dönmez, "Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması" töreninde, bölgedeki çalışmaları MTA Uluslararası Madencilik AŞ'nin yürüteceğini söyledi.

Afrika'da toplam 17 ülkeyle enerji ve madencilik alanında anlaşma imzalandıklarını anımsatan Dönmez, "MTA Uluslararası Madencilik AŞ ile Sudan'da faaliyet gösteriyoruz. Kamu ve özel sektörün birlikte yürüyebileceği, herkesin elini taşın altına koyacağı somut projeler geliştirerek, samimiyet, karşılıklı öğrenme ve kazan-kazan anlayışıyla sürdürülebilir bir model kurmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Nijer ile kalkınma deneyimini paylaşmak istediğini dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Türkiye, Nijer'in güneybatısındaki Koulbaga-1, Koulbaga-2 ve Dares Salam-2 adlı üç maden sahasında arama yapacak. Bu sahalarda jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarımızla oradaki görünür rezerv tespitini belirlemiş olacağız. Sonrasında Nijer hükümetiyle dostluğumuzu daha da güçlendireceğimizi düşünüyorum. Her iki ülke açısından istihdam ve iş gücünü artıracak olan cevherin üretim aşamasına geçmeyi planlıyoruz."

- "Çalışmaları daha geniş bölgelere yayacağız"

Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa da söz konusu iş birliğinin iki ülke arasındaki geçmişe dayalı ilişkilerin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

MTA Uluslararası Madencilik AŞ'nin sahip olduğu teknik imkanlarla söz konusu sahalarda aramaları çok hızlı gerçekleştireceğine inandığını vurgulayan Moussa, "Bununla yetinmeyeceğimizi ve bu arama çalışmalarını daha geniş bölgelere yayacağımızı düşünüyorum. Nijer toprakları üzerinde çalışmalar başladıktan sonra her şeyin yolunda gitmesi için tüm tedbirler alınmış olacak." ifadesini kullandı.

- Doğu Akdeniz'de çalışmalar

İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin cuma günü Lefkoşa-1 sahasına gittiğini söyledi.

Dönmez, sahanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC') alınan ruhsat alanlarından biri olduğunu ve bu yıl bölgede 5 offshore sondajı yapmayı planladıklarını anımsattı.

Lefkoşa-1 sahasının Ada'nın güneydoğusunda bulunduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Ada'nın doğusunda daha önce sondajımız olmuştu. Şimdi biraz daha güneydeki sahalarda yapacağız. Geçen yıl KKTC hükümeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 'Ada'nın doğal kaynaklarını birlikte arayalım, işletelim, adil şekilde paylaşalım.' teklifinde bulundu. Biz de katkı sağlamayı teklif etmiştik. Maalesef GKRY bu teklifi havada bıraktı. Bu saha bizim KKTC'den aldığımız saha. Varsa bulacağız, bulunca da anlaşma gereği alması gereken paylar neyse KKTC onu almış olacak. Ada'da tek taraflı adımların barışa destek vermediğini defaatle söylemiştik. Çok geç değil, umut ediyorum Rum yönetimi KKTC'nin bu teklifini tekrar gözden geçirir."
Anadolu Ajansı
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