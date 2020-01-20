Erdoğan, 'görünce kanımız dondu' dediği aile için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaştan kaçarak İdlib kırsalında yaşam mücadelesi veren aileler için acil geçici barınak yapılması talimatını verdi.

BATTANİYELERLE YAPILMIŞ ÇADIRDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORLAR

5 çocuğuyla kaldığı derme çatma çadırda evine döneceği günü hayal ediyor Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle dört ay önce ailesiyle birlikte İdlib kırsalına göç eden 25 yaşındaki Anud Süleyman, battaniyelerden yapılmış derme çatma bir çadırda 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

ERDOĞAN DUYAR DUYMAZ TALİMAT VERDİ

Aslen Hamalı olan fakat savaş nedeniyle her şeyini geride bırakarak dört şehir değiştirmek zorunda kalan Süleyman ailesinin son durağı olan İdlib kırsalındaki çadırında, yemek pişirecek bir ocak bulunmuyor. Soğuk ve çamurun esir aldığı kampta çocukları için yeterli besin ve ısınma temin edemeyen Anud, iş sebebiyle uzakta yaşayan eşinin yokluğunda 5 çocuğunun bakımını çoğu zaman tek başında üstleniyor. Üzerinde yatacak bir yatağın olmadığı çadırdaki yaşamını yan çadırda yaşayan abisinin yardımıyla sürdüren Anud, evine döneceği günün hayalini kuruyor. Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle Anud Süleyman 4 ay önce 5 çocuğuyla İdlib kırsalına göç etti. Olayı haber alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililere mağdur İdlibli aileler için acil geçici barınak yapılması talimatı verdi.

ERDOĞAN "EKRAN GÖRÜNCE HANIMLA KANIMIZ DONDU" DEMİŞTİ

Berlin Zirvesi'nde Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'ten göç eden sivillere onlara terörist demek akıl tutulmasıdır. Bu, Bay Kemal'in ilk yanlışı değil. Bu insanlar ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce hanımla kanımız dondu. O yavrulara nasıl terörist deriz" diye konuşmuştu.