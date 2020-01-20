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Türkiye genelinde acil 41 bin eleman aranıyor

Türkiye İş Kurumu, işverenden gelen talep doğrultusunda acil 41 bin elemana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Bu ihtiyacın 6 bin 131'ini vasıfsız elemanlar oluşturuyor.
 20 Ocak 2020 20:31
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Türkiye genelinde acil 41 bin eleman aranıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı.

Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 41 bin eleman arıyor. Bunun 6 bin 131'i beden işçisi yani vasıfsız. Yaklaşık 35 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İŞKUR, 2019'da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi.

İNTERNETTEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İŞKUR il müdürlüklerinden de sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

KURSA KATILANA 85 LİRA HARÇLIK

İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik bu kurslara katılanlara günlük 77 lira ila 85 lira harçlık veriyor. Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim ve üniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, 'iskur.gov.tr' adresinden alınabilir.

PERSONEL ALIMI SÜRÜYOR

Kamuya personel alımı 2020'de de sürüyor. Devlet Personel Başkanlığı yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personeller için ilan açtı. İlanlar arasında Dışişleri Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik olmak üzere pek çok kurum ve üniversiteler var. Devlet Personel Başkanlığı, personel alımı hakkında koşul ve şartlar ile son başvuru tarihini de yayımladı. İlgilenenler, sözleşmeli memur ve personel alımı hakkında çıkan ilanlara 'dpb.gov.tr' adresinden ulaşabilir.
Memurlar.Net
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