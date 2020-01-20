Rıdvan Dilmen: Arda Turan konusu kabak tadı verdi

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçı yorumladı.

İşte Dilmen'in sözleri;

17 hafta geride kalmıştı, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi ile 20 küsur maç oynadı Galatasaray. Sezonun ortalarında Fatih Terim, değişimden bahsetti, yaşa vurgu yaptı, gençlere vurgu yaptı. Hızlı, çabuk oyunu oynama hayalini hep yaşadı hoca. Bunu birkaç maçta bölüm bölüm yerine getirdiler ama bu oyuncularla bu hızlı oyunu oynama şansı olmadığını gördü. Bazı insan vardır yavaş konuşur, bazısı hızlı ve tok sesle konuşur, bazı futbolcu çabuk, atletiktir, bazı oyuncular topla kat eder, bazıları stop pasa uygundur. Nzonzi böyle, Lemina biraz daha topla gidiyor. Öndeki Feghouli de topsuz kontra atak değil, Adem de değil. Falcao sakatlandıktan sonra, arkada bol pas yapan ve istatistiklerde önde olan bir Galatasaray görmüşken, hoca böyle bir orta sahaya, Nagatomo kadar çabuk ama soldan gelip kesebileceği bir oyuncu buldu. Mariano'dan daha çabuk bir Linnes tribünden indi. Yarın bir gün Onyekuru ve Sekidika da girince, bu tip oyuncularla istediği oyunu oynamak istiyor.

"YARATICI PAS İSTER"

Onyekuru ile set oynayabilir misin? Oynayamazsın. Emre ile oynarsın ama onun hedefi öne doğru gidip yaratıcı pas atmak ya da dışarı gidip kesmektir. Problem çözücü bir oyuncu Emre.

"HOCANIN KAFASINDA DEĞİL"

Donk Galatasaray'ın kadrosunda olması gereken bir oyuncu ama hocanın kafasındaki bir oyuncu mu? Değil. Çok yeterli bir oyuncu değil. 16 maç oynamış, 9 tane sarı, 1 kırmızı görmüş. Kart potansiyeli çok yüksek, maç sonunda o tansiyonda 2. sarıyı görme ihtimali de var.

"EN İYİ OYUNCU HAKEM"

Sahanın en iyi oyuncusu hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ydu. Bir tartışma daha çıkabilirdi cezasını kupa maçında çekecek Marcao diye.

"LINNES FUTBOLU BIRAKMADI"

Linnes eşiyle çocuğuyla maça gidiyor. Küskünüm ben aslında, oynamak istiyorum. Socrates'in bir lafı var, futbolcular futbolu bırakmaz, futbol futbolcuyu bırakır diye. Linnes bırakmadı.

"FALCAO KENDİNİ BULUR"

Falcao 3-4 hafta sonra kendini bulacaktır, henüz maç ritmini yakalamış değil. Falcao'nun önümüzdeki aydan itibaren ritmini bulacağını düşünüyorum, daha bulamadı. Artık arzuluyor, bu kulüpte kalacağım diyor. Galatasaray 30 puanı cebine koydu.

"ÇABUK OLSUN, ÇAMURDAN OLSUN"

Hoca, çabuk olsun, çamurdan olsun oyuncuları sever. Neden Eskişehir'deki oyuncuya yatırım yaptı? Neden Emre Mor için risk aldı?

"ADAYLAR 5'TE 5 YAPTI"

Hoca hem oyuncuları, hem oyunu değiştirmek istiyor. Şampiyonluk şansı var. Ligin 17. haftasında 5 şampiyonluk adayı, 5'te 5 yaptı. Bu hafta da bu maça kadar 4'te 4 yaptılar. Sivas'tan da lider olduğu için bahsetmiyorum.

"74 MODELLE 200 OLMAZ"

Galatasaray'ın Kadıköy'e 40-42 puanla çıkmasının önemini biliyor Fatih Terim. Önemli olan sonuçtur. Dikkat ettim ki, antrenmanın dışında hazırlık maçı da çok yaptı. Nzonzi, Belhanda, Seri ya da Lemina ile hımbıl bir takım vardı. 74 model bir arabayla, 200 ile gitmek isterseniz motoru yakarsınız.

"EMRE KRUSE DEĞİL"

Falcao'ya destekçi bir forvet arkası yakaladı şimdi. Emre Akbaba'yı sağda ve solda da kullanabilirsin, Kruse gibi değil.

"BİR PROBLEM ÇÖZÜCÜ"

Emre Akbaba'nın yaptıkları tam bir forvet arkası koşuları. Bu tip goller atıyor. Bir silah geldi, bir problem çözücü geldi. Çok sükürler olsun ki sahalara döndü, çalıştı. Belli ki karakteri düzgün bir arkadaş. Problemli Belhanda'dan Emre'ye geldi Galatasaray.

"ARDA TURAN KONUSU KABAK TADI VERDİ"

Arda Turan konusu kabak tadı verdi. Arda konusu hassas bir konu, taraftar ikiye bölünmüş durumda. Burak Yılmaz'da da ikiye bölünmüştü. Ben Arda'nın insan ve oyuncu olarak kazanılmasından yanayım. 20 gün önce alınsaydı, hazırlık kampına katılırdı. Burada ne Fatih hocadan, ne Mustafa Cengiz'den bir istek görüyorum. Mustafa hoca bize talepte bulunulmadı, Fatih hoca talepte bulunursa alırız diyor. Fatih hoca istese zaten alır. İkisinin de üzerinde camia baskısı var, ikisi de topa girmek istemiyor, onu görüyorum.

"YÜZDE 100 STOPER"

Nagatomo, Nzonzi, Luyimdama ve Andone gitti, problemi çözmüşler ama bir tane temiz bir stoper bulmaları lazım. Mustafi var, Alman Milli Takımı'nda oynayan. Birkaç maç seyrettim, oynamadı. Çabuk, sert, sıkı bir oyuncu, Galatasaray'da da iş yapar. Yüzde 100 stoper alması lazım.

"DUYMADIĞIMIZ OYUNCULAR"

Mehmet Topuz'a 10 milyon dolar dönemi bitti. Appiah'a verilen paralar bitti. Saracchi'yi kim tanıyordu, kim biliyordu? 5 milyon olsaydı, Galatasaray alabilir miydi? Önümüzdeki yıl daha da kiralık olacak. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki dönemden itibaren 8 kiralık alıp, gönderebiliyorsun, sonraki sezon 7'ye, sonraki sezon 6'ya düşürülüyor. Hiç ismini duymadığımız, sürpriz, internetten baktığımız oyuncular geliyor.

"KADIKÖY'E 40 İLE GİDER"

Ben Galatasaray'ın bu yarışta varım diyeceğini düşünüyorum, Kadıköy'e minimum 40 puanla gideceğini düşünüyorum.

"5 MAÇTA 15 PUAN"

Felsefe olarak hoca, bu oyuncularla hızlı oyun oynanmayacağını devre arasında gördü. Hoca da Kadıköy'den önce çok sert gözüken bir Konya deplasmanını görüyor, 5'te 5 yapabileceği, en kötü 5 maçta 13 puan alabileceği bir periyot.