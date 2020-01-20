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Son seçim anketinde Babacan ve Davutoğlu'na soğuk duş!

Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı 'Türkiye Eğilimleri' araştırmasından çıkan sonuç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için soğuk duş etkisi yarattı. Katılımcıların %50'si "Davutoğlu'na asla oy vermem" derken Babacan için bu oran %48 oldu.
 20 Ocak 2020 20:46
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Son seçim anketinde Babacan ve Davutoğlu'na soğuk duş!

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan 'Türkiye Eğilimleri' araştırmasının 2019 yılı sonuçları geçen hafta açıklanmıştı. Araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, yaptıkları araştırmanın sonuçlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Araştırmada, Mansur Yavaş, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'a ilişkin dikkat çeken veriler yer aldı.

2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen araştırma, 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapıldı. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.

"MANSUR YAVAŞ'A HDP BİLE DESTEK VERİYOR"

Araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e önemli değerlendirmelerde bulundu. Aydın, Ankara'da Mansur Yavaş'ın yerele odaklandığı ve birtakım sorunları hızla çözdüğü için, geniş kitlelerden bir destek aldığını belirterek "Yavaş, HDP'den bile yüzde 60 gibi yüksek bir destek alıyor" ifadelerini kullandı. Yavaş'ın siyasi kimliğini öne çıkarmadığını söyleyen Aydın, "Bu yüzden destek alıyor zaten. İstanbul'da MHP ve AK Parti tabanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermiyor ama Ankara'da bu iki partinin tabanı Mansur Yavaş'ı başarılı buluyor" dedi.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA SOĞUK DUŞ: ASLA OY VERMEM

Yeni partilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aydın, AK Partiden ayrılarak siyasette kendilerine yeni yol haritası çizen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan için soğuk duş etkisi yaratacak verileri duyurdu.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Katılımcıların %50'si 'Davutoğlu'na asla oy vermem' diyor. %48 ise 'Ali Babacan'a asla oy vermem' diyor. Karar değiştirme ihtimalleri yok" şeklinde konuştu.

Memurlar.Net
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