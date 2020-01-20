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26 yıllık deneyimi, 52 yaşında taksici yaptı

Uşak'ta 2 yıldır taksi şoförlüğü yapan 54 yaşındaki Güler Güzel, araba kullanma konusundaki deneyimini taksicilik yaparak hem paraya dönüştürüyor hem de insanların takdirini topluyor. Güzel, ilerleyen yaşına aldırış etmeyip çalışmaya devam edeceğini belirterek işine dört elle sarılıyor.
 20 Ocak 2020 20:50
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26 yıllık deneyimi, 52 yaşında taksici yaptı

Uşak'ta 2 yıldır taksi şoförlüğü yapan 54 yaşındaki Güler Güzel, araba kullanma konusundaki deneyimini taksicilik yaparak hem paraya dönüştürüyor hem de insanların takdirini topluyor. Güzel, ilerleyen yaşına aldırış etmeyip çalışmaya devam edeceğini belirterek işine dört elle sarılıyor.

Uşak'ta bir taksi durağında 2 yıldır şoförlük yapan 3 çocuk annesi Güler Güzel içindeki çalışma hırsından dolayı taksicilik mesleğini yapmaya karar verdi. Araç kullanmayı sevdiğini söyleyen Güzel, ailesine yük olmamak ve geçimini sağlayabilmek için gece gündüz demeden direksiyon sallıyor. 26 yıl önce direksiyon başına oturan Güzel, araba kullanma konusunda edindiği deneyimini, 2 yıldır taksicilik yaparak hem paraya dönüştürüyor hem de insanların takdirini topluyor. Güzel, aldığı olumlu tepkilerin ardından işine daha çok sarıldığını belirterek tüm kadınların taksi şoförlüğü yapabileceklerini dile getiriyor.

"Herkes istediği mesleği yapabilir"

Mesleğinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Güler, "Araç kullanmayı çok sevdiğim için ve taksiciliğe de merakım olduğu için bu işe severek başladım. 3 tane evladım var ama hiç kimseye yük olmamak amacıyla ve çalışma hevesimle birlikte şimdi ayaklarımın üstünde durabiliyorum. Taksiciliği meslek olarak seçtim, devam ediyorum. Müşterilerim de çok memnun, bazen görenler 'Aa bayan şoför' diyerek şaşırıyorlar. 'Abla çok memnunuz, bayan sürücüyle rahatlıkla konuşabiliyoruz, rahatlıkla yolculuk, seyahat yapabiliyoruz' diyorlar. İşin özü erkek kadın diye bir şey yok. Herkes istediği mesleği yapabilir" diye konuştu.

Taksi işletmecisi İsa Yavuz, Uşak'ta kadın bir taksi şoförüne ihtiyaç olduğunu belirterek, "Uşak'ta bir bayan taksici şoförüne ihtiyaç olduğunu tespit ettim. İnsanlardan da böyle bir talep geldi. Müşterilerimizin çoğundan 'Bir bayan taksi şoförü olsa' diye istek geldi. Ben de bunlara istinaden cinsiyet ayrımı yapılmadan bu işi bayanlar da yapabilir düşüncesiyle böyle bir hizmet sunmaya başladım" dedi.

Şehit yakını ve gazilere ücretsiz

Uşak Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Soyöz, "Taksideki gaziler için yapılan ulaşımdaki fedakarlığı görünce çok memnun olduk. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Kadınlar da bu işlerde çok başarılı olduğu için güzel hizmet yaptıkları kanaatindeyim. Uşak'ta bu taksilerden çok memnunuz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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