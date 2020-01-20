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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
 20 Ocak 2020 20:54
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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

İstanbul'da sabah etkili olan kar yağışı öğle saatlerinde durmuştu.

Özellikle Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı yeniden başladı.

Aydos'ta yağan kar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
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