Çay sağlığa iyi geliyor! İşte faydaları
Araştırmaya göre çay içenler içmeyenlere göre daha sağlıklı.
|20 Ocak 2020 21:18
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Araştırmaya göre çay içenler içmeyenlere göre daha sağlıklı.
50 yaşında çay içenlerin içmeyenlere göre kalp krizi ve inme riski geçirme olasılığı yüzde 20 daha az.
İşte çayın faydaları;
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