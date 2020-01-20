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Eski Yunan Bakan'dan gündemi sarsacak Erdoğan itirafı

MeRa25 partisi lideri ve eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis, Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Yunanistan'ın son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını belirtti. Miçotakis hükümetini suçlayan Varoufakis, Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirdiğini açıkladı.
 20 Ocak 2020 21:08
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Eski Yunan Bakan'dan gündemi sarsacak Erdoğan itirafı

Yunanistan Meclisi'nde temsil edilen MeRa25 adlı partinin lideri ve eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Miçotakis hükümetinin son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinin daha da güçlendiğini söyledi.

"SON YILLARIN EN BÜYÜK DİPLOMATİK FİYASKOSU"

MeRa25 partisi lideri Varoufakis, Brexit sonuçlarını ele alan tasarıyı değerlendirirken, ülkesinin Libya sorununa karışmakla ve yanlış tarafı (Hafter) tutmakla, son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını belirtti.

''HAFTER'E KARACİÇ BENZETMESİ''

Darbeci Hafter'i, "Savaş Ağası" olarak nitelendiren Varoufakis, "Hafter'i kucaklarken, 1990'larda (Bosna Savaşı sırasında) Karaciç'e (savaş suçlusu ve "Sırp Kasabı" lakaplı) sarılıp hem ülkenin imajına hem de coğrafi stratejik konumumuza zarar veren aşırı milliyetçileri hatırlayın" dedi. Bu sözlerle açıkça Yunan Başbakan Miçotakis'i hedef alan eski Yunan Bakan Varoufakis, Yunanistan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirdiğini açıkladı.

''ERDOĞAN'IN ELİ GÜÇLENDİ''

Yanis Varoufakis, Yunan Hükümeti'nin İsrail ve büyük petrol şirketleri ile yaptığı anlaşmanın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işine yaradığını; Türk liderin bu sayede bölgede daha fazla güç kazandığını ve Türk kamuoyunu bir arada tutabildiğini savundu.
Memurlar.Net
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