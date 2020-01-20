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IMF'den Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor

Uluslararası Para Fonu, Türkiye'deki finansman zorluklarının azalması nedeniyle düzelme sürecinin devam ettiğini açıkladı.
 20 Ocak 2020 21:13
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IMF'den Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor

Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan IMF, Türkiye'deki iyileşme ve Rusya'daki canlılık sayesinde yükselen Avrupa bölgesinin büyüme beklentisini 2020 ve 2021 yılları için yüzde 2,5'a yükseltti. IMF ekim ayındaki raporunda 2020 büyüme tahmininin yüzde 2,4 olarak açıklamıştı. Yine bölgenin 2019 yılı büyümesinin ise yüzde 1,8 olacağı tahmin ediliyor.

KÜRESEL EKONOMİ YÜZDE 3,3 BÜYÜYECEK

Raporda küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında yüzde 2,9 olduğu tahmin edilirken bu oranın 2020'de yüzde 3,3'e, 2021'de de yüzde 3,4'e yükselmesi bekleniyor. Büyüme tahminleri ekim ayındaki raporla karşılaştırıldığında 2020 için 0,2 puan, 2021 içinse 0,1 puan aşağı çekildi.

Bu gerilemede ana etkenlerin başta Hindistan olmak üzere yükselen ekonomilerdeki beklenmedik olumsuzluklar olduğu vurgulandı.

KÜRESEL TİCARET DİPTEN ÇIKMA EĞİLİMİNDE

Öte yandan IMF, piyasa beklentilerinin sanayi üretiminde bir hareketlenme ve küresel ticaretin dipten çıkma eğilimine işaret ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki faz 1 anlaşması ve Brexit'in netleşmesi ekonomiyi olumlu etkileyen faktörler oldu. 2019'un son çeyreğinde piyasaları olumlu etkileyen diğer bir faktör de merkez bankalarının faizleri düşürmesi ile finansman koşullarını iyileşmesi oldu. Yine de ABD ve İran arasındaki gerilime dikkat çeken IMF, jeopolitik risklerin ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti.

EURO BÖLGESİ TAHMİNLERİ DE AŞAĞIYA ÇEKİLDİ

Euro Bölgesi'nin 2019 yılında yüzde 1,2 büyümüş olduğunu tahmin eden IMF 2020 için de tahminlerini ekim ayına göre 0,1 puan azaltarak yüzde 1,3'e çekti. 2021 büyüme tahmini ise yüzde 1,4.

Euronews.com
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