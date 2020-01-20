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Belediyeden temizlik işçisine ödül

Temizlik işçisi ile sokak köpeği arasındaki sevgi bağı duygulandırdı
 20 Ocak 2020 21:28
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Belediyeden temizlik işçisine ödül

Bayrampaşa'da temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin sokakta bulunan köpeği süpürgesi ile okşayarak şefkat göstermesi bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada büyük ilgi gören temizlik işçisi Bayrampaşa Belediyesi tarafından ödüllendirildi.


Temizlik işçisi ile sokak köpeği arasındaki sevgi bağı duygulandırdı

Bayrampaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 4 çocuk babası İhsan Yalçın'ın akşam iş saatleri içerisinde sokak üzerinde yanına bir köpek geldi. Yanına gelen köpeğe süpürgesi ile okşayarak şefkat gösteren Yalçın, köpeğin mutlu olmasını sağladı. Temizlik işçisinin yanına yatarak yapılan davranışa olumlu tepki veren köpek, vücut dili ile adeta okşamanın devam etmesi yönünde davranışlarda bulundu. Köpek ile temizlik işçisi arasında kurulan bu sevgi bağı bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Belediyeden temizlik işçisine ödül

Sosyal medyada ilgi gören videonun yayılması üzerine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, temizlik işçisi İhsan Yalçın'ı makamına kabul etti. Bayrampaşa Belediyesinde 8 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Yalçın'a ikramiye ödülü ve bir takım hediyeler verildi. Belediye çalışanının merhametinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Aydıner, "Belediyemizin temizlik elemanının temizlik yaparken orada gördüğü bir köpeğe şefkat ve merhamet göstermesi bizi son derece mutlu etti. Bu nedenle biz de İhsan kardeşimizi teşvik olsun diye ödüllendirelim dedik. Bundan sonra da hayvanlarla daha çok bir araya gelebilmesi adına kendisine bir takım hediyeler verdik. Ben kendisine teşekkür ediyorum ve göstermiş olduğu insanca hareketinden dolayı yürekten kutluyorum" dedi.

"Kediler için kartondan yuva yaparım, içine saman atarım kışın üşümesinler diye"

Sokak hayvanlarına yıllardır aynı merhametle davrandığını belirten İhsan Yalçın, "Bu her zaman yaptığımız bir şey. Bu bizim yaptığımız okyanusta damla gibidir. Peygamber Efendimizin çok büyük örnekleri var. Eğer biz o ümmete yakışacak iğne ucu kadar bir hareket yapabiliyorsak ne mutlu bize. Bizim için en büyük mükafat, ödül de odur. Bir sürü hayvan görüyoruz özellikle kış aylarında. Elimizden gelen ilgi, alakayı gösteriyoruz. Yıllardır aynı şeyi yapıyorum. Özellikle kediler için kartondan yuva yaparım kendi çabalarımla. İçine saman atarım kışın üşümesinler diye. Küçüklüğümden beri de bu merhamet içimde var. Videonun yayılması beni şu açıdan memnun etti. İnsanlar merhameti daha çok öğrensin, Allah'a daha çok yakın olsun. Çünkü son zamanlarda merhamete ihtiyacımız çok var. Çevremizi görüyoruz. Ülke olarak da bu merhameti hep yaşayacağız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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