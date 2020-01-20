Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ALO 174 ihbar hattı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında denetlemelerini yapan ekipler 8 gıda işletmesine 27 bin 252 lira para cezası kesti.
|20 Ocak 2020 21:44
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ALO 174 ihbar hattı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında denetlemelerini yapan ekipler 8 gıda işletmesine 27 bin 252 lira para cezası kesti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ALO 174 ihbar hattını kullanan vatandaşlar bazı gıda işletmelerinde sıkıntılar olduğunu yetkililere ihbar ediyor ve yetkililer ihbarlar sonrasında denetlemelerini gerçekleştiriyor. Düzce'de Aralık ayı içerisinde ALO 174 hattını arayan vatandaşların 21 farklı noktada şikayeti oldu. Ekipler şok baskınlar ile gıda işletmelerine denetlemeye gitti. Yapılan denetimlerde 8 gıda işletmesine 27 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi
20 Ocak 2020 18:54
|Bitlis'te 2 köyde operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı
20 Ocak 2020 18:06
|Sağlık Bakanlığı, 2 unvan için eş durumu başvurusu alacak
20 Ocak 2020 17:32
|MEB sınav hizmetleri uluslararası standartlara kavuştu
20 Ocak 2020 17:26
|Denetimli Serbestlik, tahliye olan mahkumun düğününü yaptı
20 Ocak 2020 11:55
|THY, Garanti BBVA ile mil uygulamasını sona erdiriyor
20 Ocak 2020 11:38
|Belediyelerde 'yerel sarmal' sorunu
20 Ocak 2020 11:12
|Trafikte yaya önceliği kuralını ihlal edenlere ceza yağdı
20 Ocak 2020 11:08
|Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
20 Ocak 2020 10:25
|Dijital tapu ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı
20 Ocak 2020 10:23