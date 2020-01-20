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Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pekcan Davos'a geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl 50'ncisi düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına geldi.
 20 Ocak 2020 21:50
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Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pekcan Davos'a geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl 50'ncisi düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Ruhsar Pekcan, 50. Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına geldi. Askeri helikopterle gelen Bakan Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, gerçekleştireceği ikili görüşmelerin yanı sıra Çarşamba günü kongre merkezinde "Jeopolitiğe ve Geleceğe Bakış, Ortadoğu ve Kuzey Afrika" konulu oturumda bir konuşma yapacak. Oturumda ayrıca Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Omar el Razzaz da birer konuşma yapacak. Bakan Çavuşoğlu, Perşembe günü ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avustralya Ulusal Üniversitesi Dekanı Julie Bishop, İtalya Avrupa Bakanı Vincenzo Amendola, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın da konuşmacı olarak iştirak edeceği "NATO'nun Geleceği" konulu toplantıda konuşma yapacak.
İhlas Haber Ajansı
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