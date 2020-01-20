Erişim sorunu yaşanmıştı! İşte Türkiye'ye saldıran 3 ülke
|20 Ocak 2020 21:56
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Bugün öğle saatlerinden beri devam eden Google'a erişim sorunun yaşanmasının ardından 'siber saldırı kaynaklandığını açıklamasının ardından gözler siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'te yoğun bir saldırı altında olduğu görüldü.
ABD, RUSYA, ÇİN'DEN SALDIRI
Saat 18.45 itibariyle Google'a erişim sorunu çözülürken Türkiye, Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü.
Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği belirtildi.
Gün içerisinde Türkiye'ye siber saldırıların devam ettiği sıralarda ABD, Çin, Vietnam, Endonezya ve bazı diğer ülkelerden binlerce saldırı gerçekleşti.
NE OLMUŞTU?
Türk Telekom ise, Google'a erişim sorunun ardından siber saldırı altında olduklarını belirtmiş ve saldırıların Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapıldığını açıklamıştı.
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