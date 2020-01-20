1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yedieminde çürümeye terk edilen araçları kurtaracak adım

Türkiye genelinde yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen araçlar için beklenen adım Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. 2020 programında yer alan ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışma kapsamında tasfiye usulü yeniden düzenlenecek, yedieminlik müessesi ıslah edilecek.
 20 Ocak 2020 22:01
Yazdır
Yedieminde çürümeye terk edilen araçları kurtaracak adım

ergi ve kredi gibi borçları nedeniyle icralık olup yediemin otoparklarına çekilen ülke genelindeki binlerce araç uzun yıllar parklarda bekletilmesi nedeniyle çürüyüp giderken milli servet de göz göre çöpe dönüşüyor.

İcra dairelerinde bekleyen araç sayısının oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, bir aracın uzun süre parkta kalmasının ciddi sorunlar oluşturduğunu, buradan çıkarılması halinde ise hem devletin hem de esnafın bu işten para kazanabileceğini vurgularken beklenen adım ise Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

2010 yılından beri beklemede olan ve aralarında çok sayıda lüks markanın da bulunduğu yediemin otoparklarındaki araçlara yönelik düzenleme yolda.

LİSANS UYGULAMASI GELİYOR

2020 programına alınan maddeler arasında lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilmesi öngörülürken, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanan çalışma kapsamında tasfiye usulünün yeniden düzenlenmesi suretiyle yedieminlik müessesinin de ıslah edilmesi hedefleniyor.

10 YILDIR PARKTA YATAN ARAÇ VAR

Sadece kendi bulundukları ilde 30'a yakın yediemin otoparkı ve 20 binden fazla araç bulunduğunu kaydeden Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler Derneği Başkanı Onur Özdemir, bu çerçeveden bakıldığında ülke genelinde 1500'den fazla yediemin otoparkı bulunduğunu ve bu otoparklarda da 10 yılı bulan sürelerle her marka ve modelden oluşan ciddi sayıda aracın yer aldığını söyledi.

SATIŞLARIN YAPILMASI BİR HAYLİ ZOR!

Araçların geliş nedenlerinin ağırlıkla karayolları yönetmeliğine uymamaları ve icra dairelerince haciz yakalama işlemi yapılmasından kaynaklandığını dile getiren Özdemir, trafik nedeniyle bağlanan araçların tasfiye işleminin 2918 sayılı karayolları trafik kanunun Ek: 14 maddesine göre hazinece yapılması gerektiğinin altını çizerek, yasal düzenleme yapılmış olsa da biriken araçların milli emlak kurumları ile tespiti ve satış işlemlerinin yapılmasının bir hayli zor olduğunu vurguluyor.

ÇOK FAZLA İŞ YÜKÜ VAR

İcra nedeniyle gelen araçların icra iflas kanunu 88. Maddesi ve ek maddeleri ile her ne kadar tasfiye işlem yolları yasalarca belirtilmiş halde olsa da otoparklarda ve Türkiye genelinde bu işlemlerin yapılamamasının en büyük nedeninin birikmiş ciddi sayıdaki aracın çok fazla iş yükü ortaya çıkarması olduğunu kaydeden Özdemir sözlerini şu şekilde sürdürüyor;

''Öte yandan icra iflas kanunu gereği her TC. vatandaşının 'yediemin' ünvanı ile emanetçi durumuna gelmesi biz yediemin işletmeleri için sorun teşkil ediyor. Bu sebeple adalet bakanlığının 'yediemin depoları lisans' taslağını takip etmekteyiz. Taslak ile birlikte lisans sahibi ve tasfiye işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini bilen işletmelerce yapılması çok önemli.''

ARACIN DEĞERİ DE KAYBOLUYOR

Uzun süre yatan araçların ekonomiye çok ciddi zararları olduğunu, araçların trafiğe çıkamaması, mtv borçlarının ödenmemesi, zorunlu trafik sigortalarının yaptırılmamasının hem kamuyu hem de özel sektörü maddi kayıplara uğrattığını ve araçta da değer kaybı oluşturduğunu dile getiren Özdemir, 2020 Cumhurbaşkanlığı programına 'lisanslı yediemin deposu uygulaması ' ve tasfiye usulu konularının alınmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, ''Bir reform yapılması gerektiğini bizlerde düşünmekteyiz. Gelişmeleri merakla takip etmekteyiz. Bir sivil toplum örgütü olarak elimizden geleni yapmaya, verilerimizi paylaşmaya, katkı sağlamaya hazırız.'' dedi.

6 AY BEKLEDİKTEN SONRA SATILABİLİR

Özdemir, yapılacak düzenlemenin detaylarını bilmemekle birlikte parka getirilen bir aracın 6 ay bekleme süresinin ardından satışa çıkarılıp bedelinin de bir hesapta tutularak dava sonucunda kazanan tarafa ödenebilmesi ile hem parklardaki araç yoğunluğunun azaltılacağını hem de aracın değeri üzerinden yaşanacak ekonomik bir kaybında da önüne geçilebileceğini söylüyor.

Kenan Biter
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TOGG'dan yeni video! Bir özellik daha tanıtıldı
20 Ocak 2020 21:23		 Aracı çekilenler parasının iadesini talep edebilir
20 Ocak 2020 11:13
Yerli otomobil, Euro NCAP 5 Yıldız normlarını sağlayacak
18 Ocak 2020 23:33		 Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı
18 Ocak 2020 22:56
Bursa Türkiye'nin Otomobili'ne mükemmeliyet merkezleriyle destek verecek
17 Ocak 2020 12:58		 Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
17 Ocak 2020 07:26
15 bin TL'lik indirim işe yaradı!
16 Ocak 2020 23:40		 Fabrika çıkışlı LPG'li araç avantajları
16 Ocak 2020 13:22
Türkiye Sigorta Birliği'nden hasar süreçleriyle ilgili uyarı
15 Ocak 2020 23:21		 Hyundai Türkiye'deki üretimini durduruyor!
15 Ocak 2020 18:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:22 - Ali Koç, Erdoğan'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı23:17 - İBB, Bayrampaşa otogarını tümüyle yeniledi23:08 - CHP'li belediye başkanları Bolu'da bir araya gelecek23:03 - 'Hepimiz Ermeniyiz gibi sloganları bir kenara bırakalım'22:58 - Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu22:53 - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü22:47 - MEB Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu 2020-MEB-EKYS yayımlandı22:41 - Büyükşehir, eski köy okullarını geri kazandırıyor22:36 - Erzurum beyaz gelinliğine hasret kaldı22:31 - Şebeke avcısı vatandaşlar, cambazları aratmıyor
22:26 - Uzun yargılama süreleri kısalıyor22:21 - En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları açıklandı22:16 - Bu okulda yarıyıl tatili yok22:11 - Selçuk Bayraktar: Teknolojiye olan ilgiyi yükselteceğiz22:06 - Sivasspor, liderliğini sürdürüyor22:01 - Yedieminde çürümeye terk edilen araçları kurtaracak adım21:56 - Erişim sorunu yaşanmıştı! İşte Türkiye'ye saldıran 3 ülke21:50 - Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pekcan Davos'a geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Formasyon ilanları artarak devam ediyor
Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Doğa Koleji'nde maaş operasyonu 06.00'da başladı
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
Ceren Özdemir'in katilinin cezası belli oldu
Türk Telekom'dan 'erişim sorunu'na açıklama
FETÖ'den yargılanan eski futbolculara hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 1
Leyla ile Mecnun 4
Hesaplanmış sessizlik 1
Avustralyadaki yanginlar 1
ressam bob ross 2
elif 3
elf 3
hürriyet 1
pardon 3
molla 1
SON İLANLAR
Kocaeli İzmit SYDV Personel Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi 18 Geçici İşçi Alacak
Melekli Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 19 Uzman Yardımcısı ve 7 İdari Memur Alacak
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam