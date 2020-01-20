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Sivasspor, liderliğini sürdürüyor

Ligde ikinci yarının ilk haftası yapılan tek maçla tamamlandı- Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü
 20 Ocak 2020 22:06
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Sivasspor, liderliğini sürdürüyor

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Ligin 18. haftasının kapanış maçında, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karadeniz temsilcisi, başkent ekibini 2-0 yenerek evine puansız gönderdi.

Ligde haftanın önemli maçında lider Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da zirve mücadelesi veren Beşiktaş'a konuk oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0, Galatasaray ise sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla geçerek sezonun en farklı galibiyetini elde etti.

Ligin 18. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-2

Antalyaspor-Göztepe: 0-3

Trabzonspor-Kasımpaşa: 6-0

Galatasaray-Yukatel Denizlispor: 2-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 2-0

- Puan durumu

Ligin 18. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 12 4 2 37 17 20 40
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 18 10 6 2 36 18 18 36
3. TRABZONSPOR 18 10 5 3 41 19 22 35
4. FENERBAHÇE 18 10 4 4 36 21 15 34
5. AYTEMİZ ALANYASPOR 18 9 5 4 36 17 19 32
6. GALATASARAY 18 8 6 4 25 16 9 30
7. BEŞİKTAŞ 18 9 3 6 28 24 4 30
8. GÖZTEPE 18 7 5 6 22 20 2 26
9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 18 6 6 6 33 26 7 24
10. GAZİANTEP FK 18 6 6 6 26 30 -4 24
11. ÇAYKUR RİZESPOR 18 7 2 9 19 27 -8 23
12. YUKATEL DENİZLİSPOR 18 6 4 8 20 25 -5 22
13. GENÇLERBİRLİĞİ 18 4 6 8 28 34 -6 18
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 18 4 6 8 16 24 -8 18
15. KASIMPAŞA 18 4 3 11 26 40 -14 15
16. ANTALYASPOR 18 3 5 10 15 36 -21 14
17. MKE ANKARAGÜCÜ 18 2 6 10 15 35 -20 12
18. HES KABLO KAYSERİSPOR 18 2 4 12 17 47 -30 10

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
Anadolu Ajansı
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