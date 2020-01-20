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En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları açıklandı

Dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu. Böylelikle 1,6 milyar insanın WhatsApp kullanıcı olduğu saptandı.
 20 Ocak 2020 22:21
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En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları açıklandı

Dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu. Böylelikle 1,6 milyar insanın WhatsApp kullanıcı olduğu saptandı.

Medya takibi kurumu Ajans Press'in, Statista 2019 Ekim verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sosyal medya uygulamaları ile ilgili 2019 Ekim verileri açıklandı. Böylelikle dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulamasının WhatsApp olduğu görülürken, 1,6 milyar kullanıcısının olduğu kaydedildi. İkinci sıraya yerleşen uygulama ise 1,3 milyar kullanıcı ile Facebook Messenger olurken, üçüncü sıraya 1,1 milyar kullanıcı ile Wechat uygulamasının yerleştiği görüldü.

Whatsapp 7 bin 515 basın haberine konu oldu

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sosyal medya ile alakalı basına 137 bin 258 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece WhatsApp uygulamasının basında konuşulma sayısı ise 7 bin 515 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde WhatsApp uygulamasının ülkemizde de popüler olarak kullanıldığı görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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