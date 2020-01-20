MEB Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu 2020-MEB-EKYS yayımlandı

Milli Eğitim bakanlığı, 2020 yılı yönetici seçme sınavı duyurusunu yayımladı

15.03.2020 Pazar günü Saat: 10:15 de yapılacak olan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına;

- 30.01.2020 tarihine göre adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olan adaylar,

- başvurularını 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak

- ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır.

- Geç başvuru günü, 13 Şubat 2020 tarihidir.

EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME SINAVI DUYURUSU "2020-MEB-EKYS"

Yazılı sınav duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 10/01/2020 tarihinde imzalanan protokole göre hazırlanmıştır.

BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BU DUYURUYU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME SINAVI TAKVİMİ SINAV BAŞVURUSU SINAV ÜCRETİ YATIRMA GEÇ SINAV BAŞVURUSU VE ÜCRET YATIRMA FOTOĞRAFLI GİRİŞ BELGESİ EDİNME SINAV SONUÇ İLANI 22/01/2020 30/01/2020 22/01/2020 31/01/2020 13/02/2020 09/03/2020 15/03/2020 15/03/2020 Saat: 10:15 ÖSYM'ce belirlenerek duyurulacaktır.

1. İLGİLİ MEVZUAT

652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.

2.GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

A. Genel Açıklamalar

Bu duyuruda; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre yapılacaktır.

Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı yazılı sınav soruları aynı sorulardan oluşacaktır. Yazılı sınava katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları 22 -30 Ocak 2020 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) elektronik ortamda alınacaktır.

Yazılı sınav, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 10:15'de

Adana

Afyonkarahisar

Ankara (Çankaya)

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bolu

Bursa

Çanakkale

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

Isparta

Mersin



İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

İzmir/Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

Kars

Kayseri

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Kahramanmaraş

Mardin

Muğla

Muş

Niğde

Ordu

Rize

Sakarya

Samsun

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Şanlıurfa

Van

Zonguldak

Kırıkkale

Batman

Karabük

illerinde oluşturulan sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Not: Yazılı sınava başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

B. Başvuru İşlemleri

a) Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

b) Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.

c) Halen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.

d) Başvuru koşullarını taşımayan adaylardan sınava alınanlar, sınava girmiş olsalar dahi sözlü sınava çağrılmayacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

e) Adaylar başvurularını, 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Geç başvuru günü, 13 Şubat 2020 tarihidir.

f) Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, hafta içi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içinde alacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı bulunan adaylar; başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaktır. Posta ve benzeri yolla başvuru alınmayacaktır.

Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli olarak kabul edilecektir.

Sınav başvurularının alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

g) Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaktır. Adaylar başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını veya T.C. Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, imzalı-mühürlü-barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi"ni yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.) Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olacaktır.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday, belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersiz kabul edilecek ve sorumluluk adaya ait olacaktır. Adaylar, başvuru sırasında ÖSYM'ce belirlenen başvuru hizmet ücretini ödeyecektir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında "Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir." açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Adayların, sınava başvuru yapmadan önce Bakanlığımızca bu duyuruda belirtilen başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru yaparak sınav ücretini ödemeleri yararlarına olacaktır. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

h) Engeli/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engeli/sağlık durumlarına uygun olarak 'Engelli Salonu'nda sınava alınacaktır.

i) Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve http://ais.osym.gov.tr internet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

j) Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

3. BAŞVURU ŞARTLARI

Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınava Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7'nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; "Adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak," hükmü yer almaktadır.

Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 30/01/2020 tarihi esas alınacaktır.

4. SINAVA GİRİŞ BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

Sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

5. SINAV ORGANİZASYONU VE YÜRÜTÜLMESİ

a) Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü 'Geçici Kimlik Belgesi'nden herhangi birinin aslı ile kabul edilecektir.

Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olacak, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunacak, pasaportun süresi geçerli olacaktır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmayacaktır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde sınav koordinatörlerinin, ÖSYM temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

b) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM sınav koordinatörleri/yetkili başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebilecektir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sayfasında bulunmaktadır.

c) Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

6. SINAV KONULARI

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel yetenek ve genel kültür: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %35

f) Mevzuat: %10

(T.C. Anayasası, 05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler)

Not: Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.

7. TELİF HAKLARI

Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmeyecek; basılı veya internet ortamında yayımlanmayacaktır. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun soruların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılacaktır.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecek, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

b) Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır.

c) Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

9. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

10. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE İNCELEME TALEPLERİ

a) Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvuracaktır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaktır. (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.) Bu adayların, inceleme masrafları karşılığı ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07) numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır. ÖSYM, süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

b) ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmeyecek ve verilmeyecektir. Ancak, "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdının görüntüsünü ÖSYM'de (Ankara'da) ücret karşılığı, 6114 sayılı Kanun'un 7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.

11. SINAV ÜCRETİ VE TAHSİLİ

Sınava girecek adaylar 22-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, ÖSYM adına aşağıdaki bankalara 200,00 TL sınav ücreti yatıracaktır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası'na sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık aracılığıyla ücret yatırılabilecek; şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmayacaktır.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabilecektir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 300,00 TL olarak yatıracaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılmayacaktır.

Adaylar sınav ücretini, sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra yatıracaktır. Sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

Sınav ücreti ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

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