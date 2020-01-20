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Erzurum beyaz gelinliğine hasret kaldı

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden birisi olan Erzurum bu yıl kar yağışına hasret kaldı.
 20 Ocak 2020 22:36
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Erzurum beyaz gelinliğine hasret kaldı

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden birisi olan Erzurum bu yıl kar yağışına hasret kaldı. Mevsim normallerinin altında kar yağışı gerçekleşen kentte, sıcaklıklar sıfırın altında eksi 15'leri bulsa da Erzurumlular yağmayan karın hasretini yaşıyor.

Karı ve soğuğu ile meşhur olan Erzurum son yıllarda metrelerce yağan karla mücadele ederken bu yıl kar yağışına hasret kaldı. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Ekim ayının ortalarında başlayan kar yağışı bu yıl tam bir ay gecikmeyle Kasım ayında yağdı. Aralık ayı ve Ocak ayı içerisinde de beklentinin çok altında yağan kar kentin en önemli kaynaklarından birisi olan kış turizmini de etkilemiş durumda. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Ocak ayında 150 santimetre kar kalınlığına ulaşan Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi bu yıl 60 santimetrelik kar kalınlığını geçemedi.

Ortalama sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bölgenin Aralık ayında uzun yıllar ortalama sıcaklık eksi 1.8 derece iken, 2019 Aralık ayı 1.6 derece olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2019 Ocak ayında yağan kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'un en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesinde bu yıl kar olmaması ise dikkat çekiyor.

Kar yağmadığından dolayı hastalıkların çok olduğunu belirten vatandaşlar ise "Bu yıl kar az yağdı. Kar olmayınca hastalıklar arttı. Kar bu memleket için şifadır. Kar yağınca Erzurum'da hastalık olmaz. Erzurum karsız olmuyor. Biz Erzurum'u kar ile seviyoruz. Bu yıl hiç kar yağmıyor sadece soğuk hava var. Erzurum'da neredeyse kış yaşamadık. Kar olmayınca çocuklar bile sokağa çıkmıyor burada" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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