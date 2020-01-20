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Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

Şırnak'ta 2015-2016 yıllarında PKK'lı teröristlerin kazdığı çukurlarla düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 495 konutun yapımı tamamlandı. 495 konut, çekilen kura sonucu hak sahiplerine teslim edildi. Terör mağdurları, yapımı tamamlanan konutlarına çekilen kura sonucu kavuştu.
 20 Ocak 2020 22:58
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Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

Şırnak'ta 2015-2016 yıllarında PKK'lı teröristlerin kazdığı çukurlarla düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 495 konutun yapımı tamamlandı. 495 konut, çekilen kura sonucu hak sahiplerine teslim edildi. Terör mağdurları, yapımı tamamlanan konutlarına çekilen kura sonucu kavuştu.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla noter huzurunda yapılan kurada 495 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri açıklanan aileler büyük mutluluk yaşadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren, "Terör olaylarında evleri zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından konutlar yapılmakta. Yapımı tamamlanan konutlar, vatandaşlarımıza kura yöntemiyle teslim edilmektedir. Şırnak merkezde 9 etap yapılmaktadır. 9 etapta toplam 5 bin 700 konut yapıldı. Biz bu gün 5. etabın 495 adet konutun kurasını çekmiş olacağız. Kurasını çektiğimiz 5 etapta toplam 2 bin 824 konut vardı. Vatandaşlarımız ve bizler çok mutluyuz. Vatandaşlarımızdan sabırları için çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır konut özlemiyle beklemekteydiler. Bu konut teslimiyle beraber sadece konutuna kavuşmayacaklar. Bunlar komşularına ve akrabalarına kavuşmuş olacaklar. Şubat ayında Bahçelievler ve Yenimahalledeki konutların teslimini yapacağız. Mart ayında da Cumhuriyet mahallesinin etabını da tamamlayıp, hak sahiplerine teslim edeceğiz ve 5 bin 700 konutun tamamını dağıtmış olacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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