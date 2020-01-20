İBB, Bayrampaşa otogarını tümüyle yeniledi
|20 Ocak 2020 23:17
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Boğaziçi Yönetim AŞ.'nin Bayrampaşa Otogarını yenilediğini açıkladı. Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Otogarı'nın eski halinden eser kalmadı. Otogar artık herkes için daha güvenli, daha temiz ve daha düzenli. İyileştirme çalışmaları devam ediyor." dedi.
Şuanda otogarın altı temizlendi diyen bir vatandaş "Eskiden pislikten geçilmiyordu. Şimdi temizlik var, güvenlik var" dedi.
Diğer taraftan otogar girişindeki kartlı geçiş sistemi plaka tanıma sistemiyle değiştirildi. Sistem araçların bekleme sürelerini azaltarak, otogar trafiğini rahatlattı.
Güvenliği sağlamak için aydınlatma çalışmaları yapıldı, alana 600 adet kamera yerleştirildi.
Şuan otogar binalarında boyama, izolasyon ve onarım çalışmaları yapılıyor.
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