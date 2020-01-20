1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB, Bayrampaşa otogarını tümüyle yeniledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa Otogarını tümüyle yeniledi
 20 Ocak 2020 23:17
Yazdır
İBB, Bayrampaşa otogarını tümüyle yeniledi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Boğaziçi Yönetim AŞ.'nin Bayrampaşa Otogarını yenilediğini açıkladı. Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Otogarı'nın eski halinden eser kalmadı. Otogar artık herkes için daha güvenli, daha temiz ve daha düzenli. İyileştirme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Şuanda otogarın altı temizlendi diyen bir vatandaş "Eskiden pislikten geçilmiyordu. Şimdi temizlik var, güvenlik var" dedi.

Diğer taraftan otogar girişindeki kartlı geçiş sistemi plaka tanıma sistemiyle değiştirildi. Sistem araçların bekleme sürelerini azaltarak, otogar trafiğini rahatlattı.

Güvenliği sağlamak için aydınlatma çalışmaları yapıldı, alana 600 adet kamera yerleştirildi.

Şuan otogar binalarında boyama, izolasyon ve onarım çalışmaları yapılıyor.


Bayrampaşa Otogarı tümüyle yenilendi
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya Büyükşehir, eski köy okullarını yeniliyor
20 Ocak 2020 22:41		 Erzurum beyaz gelinliğine hasret kaldı
20 Ocak 2020 22:36
İstanbul'da kar yağışı başladı
20 Ocak 2020 20:54		 13 yıldır imar izni alamayan Tarkan'ın dosyası yeniden İBB Meclisi'nde
20 Ocak 2020 16:26
Ankara'ya yeni bir Hayvanat Bahçesi yapılacak
20 Ocak 2020 15:32		 Akıl almaz bir şekilde yanmışlardı, patolojik örnek alınmamış
20 Ocak 2020 14:52
Ormanda çıkan 65 ton çöp görenleri şok etti
20 Ocak 2020 14:06		 Sahibinden 2 milyona satılık göl
20 Ocak 2020 13:54
Meteorolojiden İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı
20 Ocak 2020 13:42		 Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi
20 Ocak 2020 13:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:43 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'a gidiyor00:32 - Açık öğretim okulları iş ve işlemleri genelgesi00:06 - 21 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:06 - Ürün güvenliğine dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu00:03 - Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti23:52 - Galatasaray ne kadar kar ettiğini açıkladı?23:47 - İşte WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu23:42 - Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe!23:37 - Ceza yerken canında oluyordu!23:32 - Kenan Işık'tan iyi haber: Gözleriyle iletişim kuruyor
23:27 - Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı! Kapatıyorum23:22 - Ali Koç, Erdoğan'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı23:17 - İBB, Bayrampaşa otogarını tümüyle yeniledi23:08 - CHP'li belediye başkanları Bolu'da bir araya gelecek23:03 - 'Hepimiz Ermeniyiz gibi sloganları bir kenara bırakalım'22:58 - Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu22:53 - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü22:47 - MEB Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu 2020-MEB-EKYS yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
21 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Açık öğretim okulları iş ve işlemleri genelgesi
Ürün güvenliğine dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'a gidiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz 4
meteliğe kurşun atmak 1
her konuyu şakaya vurmak 1
kadın kokusu 3
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 3
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 2
flim seyrederken ağlamak 2
Şeyhim beni yetmişlere ışınla 1
ayrık otu 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
SON İLANLAR
Kocaeli İzmit SYDV Personel Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi 18 Geçici İşçi Alacak
Melekli Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 19 Uzman Yardımcısı ve 7 İdari Memur Alacak
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam