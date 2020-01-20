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Ali Koç, Erdoğan'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bunu Çalıştay'da da söyledim. Antalya'da da söyledim. Sayın Nihat Özdemir'e ve Cumhurbaşkanımıza söyledim. Bu borçların ödenmesi mümkün değil. Devletin futbola yardım etme zorunluluğu yok." dedi.
 20 Ocak 2020 23:22
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Ali Koç, Erdoğan'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında açıklamalarda bulundu. Koç, "Fenerbahçe'nin genel görüşü ve güncel konular. Sokaktaki vatandaşın anlayabileceği şekilde anlatmamız gerekiyor ama bu sistem çökecek. 1 sene mi, 2 sene mi bilmiyorum. Bunu Çalıştay'da da söyledim. Antalya'da da söyledim. Sayın Nihat Özdemir'e ve Cumhurbaşkanımıza söyledim. Bu borçların ödenmesi mümkün değil. Devletin futbola yardım etme zorunluluğu yok. Yeniden yapılandırmadaki borçların hiçbir şekilde ödenemeyeceğini de söylüyoruz. Ne yazık ki bu çare değil en azından 3 büyükler için değil." dedi.

"YAPILAN MODEL ÇARE DEĞİL"

Koç, "Uzun vadeli bakıldığında yeniden yapılandırma sistemi çökecek. Yapılan model, üç büyük kulüp için çare değil. Hepimiz biliyoruz ki 5. yıl geldiği zaman, bunun ödenmesi mevcut yükümlülüklerle mümkün değil. Beş sene sonra tekrar takla attırılacak, yani tekrar uzatılacak. 5 sene sonra netice vermeyeceği için tekrardan yapılacak. Dolayısı ile neden bunu bir seferde yapmıyoruz." diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU ÇÖKMÜŞ VAZİYETTE"

Başkan, "FFP ne yazık ki ülkemizde netice vermedi. Hatta Türkiye'de kulüpler ters istikamette gitti. UEFA cezalandırmak için orada değil, yardımcı olmak için orada. Bizim sistemimizde ise öyle değil. Kulüpleri sadece bankacı gözüyle yönetemezsiniz. Burada futbol aklı da olmalı. Talimatname 31 Mart 2019'a yetişmiş olsaydı, bugünkü harcama limitlerini 1 Haziran 2019'da bilecektik. Türk futbolu her anlamda çökmüş vaziyette. Federasyonun yönetiliş biçimi açısından, kulüplerin yönetilmesi açısından, finansal anlamda, gençlere verilen süre, spor medyası, bütün değer zincirlerinin baştan aşağı yapılanması lazım." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanımıza söyledim, bu borçların ödenmesi mümkün değil
Memurlar.Net
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