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Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı! Kapatıyorum

Eski AK Parti milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter hesabının saldırı altında olduğunu ve kapatacağını duyururken, "Beni özleyeceğinizi biliyorum" dedi.
 20 Ocak 2020 23:27
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Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı! Kapatıyorum

Eski AK Parti milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter hesabını bir süreliğine kapatacağını duyurdu.

"EMNİYET GÜÇLERİMİZ BU ÇETEYİ EN KISA SÜREDE ÇÖKERTECEK"

Burhan Kuzu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kuzu paylaşımında bir çete tarafından Twitter üzerinden saldırı altında olduğunu belirterek "Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım. Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek." ifadelerini kullandı.

"BENİ ÖZLEYECEĞİNİZİ BİLİYORUM"

Kuzu'nun paylaşımı şöyle: "Bir çete tarafından Twitter'da yoğun bir saldırı altındayım. Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım. Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek. Beni özleyeceğinizi biliyorum."
Memurlar.Net
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