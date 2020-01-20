Kenan Işık'tan iyi haber: Gözleriyle iletişim kuruyor

Dadı ve Kim 500 Bin İster gibi sayısız projede yer alan aynı zamanda başarısıyla adından söz ettiren Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayata girdi. Beril Işık ise yıllardır tedavi gören eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"BAKIŞLARIYLA ETRAFINDAKİNİ TAKİP EDEBİLİYOR"

72 yaşındaki Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen Beril Işık, usta ismin son durumu hakkında şunları söyledi: "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

ATV ekranlarında yayınlan Kim 500 Bin İster adlı yarışmanın ünlü sunucusu, ekranların sevilen yüzü Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde spor salonunun saunasından çıkarken ayağı kaydı ve kafasını çarptı. Beyin kanaması geçiren oyuncu, hastanede tedavi altına alındıktan sonra bitkisel hayata girdi. Ünlü sunucunun tedavisine evinde devam ediliyor.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Ortaokul eğitimi aldığı sırada halk evlerinde amatör olarak çeşitli tiyatro oyunlarında oynadı. Lisedeyken ise Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Kenan Işık, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini yaptı ve kariyeri süresince birçok tiyatro oyunu yazdı. 1974'ten 2002 tarihine kadar çeşitli gazetelerde köşe yazıları yazdı ve Dadı adlı dizide başrol oynadı. 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu fakat 20 Ağustos 2005'te haber sunuculuğu görevini bıraktı.

Sanatçı bu görevlerin ardından yeniden Türk televizyon programlarına geri dönüş yaptı ve Kim 500 Bin İster adlı yarışmada boy gösterdi ve tüm Türkiye'nin tanıdığı bir kişi haline geldi.