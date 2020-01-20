Galatasaray ne kadar kar ettiğini açıkladı?
Galatasaray Kulübü, borsada yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide 75,8 Milyon TL kar açıkladı.
|20 Ocak 2020 23:52
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ali Koç, Erdoğan'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı
20 Ocak 2020 23:22
|Sivasspor, liderliğini sürdürüyor
20 Ocak 2020 22:06
|Rıdvan Dilmen: Arda Turan konusu kabak tadı verdi
20 Ocak 2020 20:36
|Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi belli oldu
20 Ocak 2020 19:12
|Penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı
20 Ocak 2020 18:37
|Beşiktaş'ı yenen Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti
20 Ocak 2020 16:11
|Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart
20 Ocak 2020 15:39
|Fatih Terim: Arda'ya kapının açılmasından yanayım
20 Ocak 2020 09:37
|Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı
19 Ocak 2020 21:47
|Beşiktaş, lider Sivasspor karşısında tutunamadı
19 Ocak 2020 20:47