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21 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

21 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
 21 Ocak 2020 00:06
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21 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek fotoğraf sergisine katılacak.

(TBMM/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

(Antalya/11.00-17.30)

2- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak, ilk gün oturumunda ABD Başkanı Donald Trump konuşma yapacak.

(Davos)

2- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izlenecek.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek.

(Kırklareli/14.00/İstanbul/20.30)

2 - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

3 - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Macaristan'ın Falco Szombathely takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Balıkesir/Szombathely/20.00)

4 - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Ziraat Bankası-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Sorgun Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/19.00/Ankara/17.30/Bursa/18.00/İzmir/19.00)

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Anadolu Ajansı
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