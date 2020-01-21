1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ: Kozinoğlu felaket olur

FETÖ'nün CIA bağlantısını kuran eski MİT'çi Enver Altaylı'nın Gülen'e gönderdiği raporlar ele geçirildi. Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli biçimde ölen Kaşif Kozinoğlu'nu hedef gösteren Altaylı, "MİT Müsteşarı olmaya çalışıyor. Böyle bir şey olursa Allah Fethullah Hoca Efendi'yi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur" diyor.
 21 Ocak 2020 06:11
Yazdır
FETÖ: Kozinoğlu felaket olur


Ağustos 2017'de saklandığı Antalya Korkuteli'ne bağlı bir köyde yakalanarak tutuklanan eski MİT'çi Enver Altaylı hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı. "Casusluk ve Silahlı örgüt yöneticisi olmak" suçundan 35 yıla kadar hapis istenen Altaylı, darbe girişiminin ardından ihraç edilen eski MİT'çi Mehmet Barıner'in kaçırılmaya çalışılmasıyla suçlandı. İddianamede, o dönem CIA-FETÖ operasyonu olduğu değerlendirilen kaçırma operasyonunu Altaylı'nın organize ettiği belirtildi. Altaylı'nın Barıner'in dezenformatif bilgiler üretme amacıyla yurt dışına kaçırmak istediği anlatıldı. Barıner'in ihraç edilmeden önce MİT'te İran masasında görev yaptığı ortaya çıkmıştı.


GÜLEN'E MUHTEREM HOCAM

Altaylı'nın evinde yapılan aramada çok sayıda belge ve dijital materyale de el konuldu. Yapılan incelemede ise şüphelinin, elebaşı Fetullah Gülen'e mektuplar yazdığı ortaya çıkarıldı. İddianameye de giren mektuplarda Altaylı'nın elebaşına "muhterem efendim, aziz efendim" şeklinde hitap ettiği görüldü.


KOZİNOĞLU'NU İHANETLE SUÇLAMIŞ

Altaylı'nın Gülen'e yazdığı bir başka mektubunda ise Oda TV soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nu şikayet ettiği belirlendi. Mektupta, FETÖ'nün yurt dışı bağlantılarıyla ilgili çok önemli bilgilere sahip olduğu belirtilen Kozinoğlu'nun, Özbekistan'da örgüt okullarının kapatılmasını sağladığı belirtiliyor. Altaylı, Gülen'e yazdığı mektupta, şu ifadeleri kullanıyor: "Özbekistan'da Şenkal Atasagun'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu, terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'te bulunan, Orta Asya İstihbaratını koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir" diyor.

GÜLEN'E KOZİNOĞLU ŞİKAYETİ

Aytaylı, MİT içerisinde de FETÖ iltisaklı 20 personelin izlemeye alınmasıyla ilgili elebaşı Gülen'e mektupta bilgi veriyor. "Zatı alilerinizin taraftarı oldukları iddia ve gerekçesi ile 20 MİT görevlisi son derece sıkı bir takibe alınmışlardır" diyen Altaylı, "Başbakan, müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak, Kaşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini ve bu 20 görevli hakkındaki izlemenin durdurulmasını temin edebilir. Ancak Başbakan'ın böyle bir inisiyatif kullanacağı kanaatinde değilim" ifadelerini kullanıyor. Başka bir mektupta ise Kozinoğlu'nun MİT müsteşarı olmaya çalıştığını iddia ettiği eden Altaylı, "Eğer böyle bir şey olursa, Allah memleketi, devleti, Fethullah Hoca Efendiyi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur" diyor.


FETÖ'CÜLERİ İZLETTİRİYOR ŞİKAYETİ

Altaylı, mektubunda, İlker Başbuğ'un FETÖ iltisaklı 7 generali takip ettirdiğine ilişkin istihbari bilgiyi aktarıyor. "Yeni Genelkurmay Başkanı'nın zatı alinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir" diyen Altaylı, "Yeni görevine başlar başlamaz (bana bir dostumun sayılarının yedi olduğunu söylediği) bazı generallerin yakın takip ve dinlemeye alınmaları konusunda verdiği talimat son derece üzücüdür" diyor.

Devlet sırlarını CIA'ye verdi
İddianamede, şüpheli Altaylı'nın, devlet güvenliği açısından çok hassas sayılabilecek bilgileri dezenforme ederek yurt dışında CIA bağlantılı kişilere servis ettiği, bağlantılı olduğu ülkelerin ve devletlerin çıkarları doğrultusunda, Türkiye aleyhine faaliyetler yürüttüğü belirtildi. Bu haliyle şüphelinin, üzerine atılı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal amaçlarla temin etme" suçunu işlediği aktarıldı.

Nazar'ın prensi
Eski MİT'çi Enver Altaylı, Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde CIA'in Türkiye Masası'nda 1959- 1971 arasında görev yapan ünlü casus Ruzi Nazar'ın hem talebesi hem prensi olarak öne çıkan bir isim. Altaylı'nın "CIA'nin Türk Casusu" başlığı ile hayatını kitaplaştıracak kadar ilişkileri yakın olan Ruzi Nazar'la tanışıklığı Nazar gibi Özbek kökenli olan babası Şakircan Altaylı'ya dayanıyor. Ruzi Nazar, istihbarat üzerinde CİA etkisini pekiştiren dönemin MİT mevzuatından Komünizmle Mücadele Derneklerinin kurulmasına çeşitli alanlarda faaliyet yürüttü. Altaylı'ın MİT'e girmesinde Ruzi Nazar'ın etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye'deki görevi sırasında Fetullah Gülen örgütlenmesinde katkısına işaret ediliyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21 Ocak 2020 06:31		 Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü
20 Ocak 2020 22:53
Şebeke avcısı vatandaşlar, cambazları aratmıyor
20 Ocak 2020 22:31		 Uzun yargılama süreleri kısalıyor
20 Ocak 2020 22:26
72 yaşındaki kaşif, evindeki kuzine soba ile kalorifer yaptı
20 Ocak 2020 21:38		 Belediyeden temizlik işçisine ödül
20 Ocak 2020 21:28
26 yıllık deneyimi, 52 yaşında taksici yaptı
20 Ocak 2020 20:50		 Gazete ilanı ile eş arıyor
20 Ocak 2020 20:41
İsim benzerliği başlarına iş açtı
20 Ocak 2020 20:26		 Erdoğan, 'görünce kanımız dondu' dediği aile için talimat verdi
20 Ocak 2020 20:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:06 - Belediyelerin tercihi milli üretimler oldu06:51 - Akdeniz'in dört bir yanındayız06:40 - Libya Başbakanı Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - FETÖ: Kozinoğlu felaket olur02:54 - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik02:51 - Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği00:43 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'a gidiyor00:32 - Açık öğretim okulları iş ve işlemleri genelgesi00:06 - 21 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
00:06 - Ürün güvenliğine dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu00:03 - Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti23:52 - Galatasaray ne kadar kar ettiğini açıkladı?23:47 - İşte WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu23:42 - Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe!23:37 - Ceza yerken canında oluyordu!23:32 - Kenan Işık'tan iyi haber: Gözleriyle iletişim kuruyor23:27 - Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı! Kapatıyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
21 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Açık öğretim okulları iş ve işlemleri genelgesi
FETÖ: Kozinoğlu felaket olur
Ürün güvenliğine dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Libya Başbakanı Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'a gidiyor
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arkasını toplamak 1
sevgi 1
flim seyrederken ağlamak 2
Avustralyadaki yanginlar 1
nick'in anlamı 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
molla 2
masrafa girmek 1
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 3
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Gıda 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam