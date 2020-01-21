Belediyelerin tercihi milli üretimler oldu



Kademe Atık Teknolojileri Türkiye'de 2019 yılının yerli ve milli hamlesi ile kompakt yol süpürme makineleri üretiminde yükselişe geçti. Başta Beyoğlu Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Urfa Büyükşehir Belediyesi gibi ülkemizin çeşitli yerlerinde tercih edilen yerli ve milli TÜMOSAN motorlu kompakt yol süpürme makineleri sektörün göz bebeği olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kademe Atık Teknolojileri Anonim Şirketi daha önce ithal edilen ürünlerin yerine Türk malı ürünler sunarak döviz kaybının önüne geçiyor. Şirket ayrıca dünyada 36 ülkeye ihracat yaparak döviz girişi ile ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

100 MİLYON LİRALIK İTHALAT YAPILIYOR

Kademe Atık Teknolojileri Anonim Şirketi Genel Müdürü Kenan Çelik, "Firmamız 2015 yılı itibariyle doğru yatırımlar yaparak dikey bir büyüme kaydetmiştir. 2016'daki Ar-Ge yatırımları meyvelerini vermeye başlamış olup, Türkiye'de 2017 yılına kadar ithal yol süpürme araçlarında pazar payı yüzde 99 iken, bugün gelinen noktada firmamız ülkemizde ve yurtdışında sektörel bazda pazardan payını almaktadır" şeklinde konuştu.

YERLİLİK EN AZ YÜZDE 81

Çelik,"Her yıl ülkemize yaklaşık olarak 100 milyon liralık ithal temizlik araçları girişi oluyor. 2019 yılında pazar payının yüzde 20'lik dilimini aldık. 2020 yılı itibariyle de hedefimiz pazar payının yüzde 50'si olacak şekilde yatırımlarımızı yaptık" ifadesini kullandı. Türkiye'de artık yerli üst ekipman ve kompakt süpürme araçları üretimi konusunda önemli adımlar atılarak ithal edilen kompakt yol süpürme araçlarının önüne geçildiğini vurgulayan Kenan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem kalite hem de ekonomik anlamda ithalata dur diyeceğiz. Her bir ürünümüzde kullandığımız ürün yerlilik yüzdesi yüzde 81 altına düşmemektedir. İthal ürünler ile toplanmış bir yerli üründen öte, gerçekten ülkemizin değerlerinin bir araya getirildiği ve Türkiye'de yerli alternatifinin olduğu ürünler dışında bir ürün kullanmamak düsturu ile yerlilik yüzdemiz giderek artmaktadır. Kademe Atık Teknolojileri Anonim Şirketi olarak amacımız ülkemiz standartlarına göre hem ekonomik hem de yerli, çevre temizlik üst ekipmanları ve yerli kompakt süpürme araçları üreterek ekonomiye katkı sağlamaktır."