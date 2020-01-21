Kanal İstanbul'un çevresi CHP, HDP ve İYİ Partililerce parsellenmiş

Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) ve İstanbul Havalimanı projelerinin çeşitli engellemelerle hayata geçtiği İstanbul, yeni bir tartışmanın merkezi haline geldi.

MİİLET İTTİFAKI KANAL İSTANBUL'A KARŞI

Mega proje Kanal İstanbul'un ihale sürecine girmesiyle, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP grupları harekete geçti.

MEGA PROJEYE KARŞI KAMPANYA BAŞLATILDI

İttifak üyesi her bir parti, mega projeye karşı kampanya yürütürken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu süreçte öne çıkan isimlerin arasında yerini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, mega projeyi sert bir dille eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU BİR RANT PROJESİDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'la ilgili "Kanal İstanbul devlet projesi değil, Erdoğan'ın rant projesidir" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasında basın toplantısı düzenleyerek Kanal İstanbul projesiyle ilgili 'rant' iddialarını ortaya attı.

İBB Başkanı İmamoğlu da benzer bir çıkışla "Bu proje ciddi anlamda bir rant projesidir" iddiasını ortaya attı. Millet İttifakı'nın diğer üyeleri de, mega projeye karşı olduklarını en yüksek perdeden dile getirdi.

PROJENİN EMLAKÇILARI CHP, İYİ PARTİ VE HDP'NİN İLÇE BAŞKANLARI

Oysa Kanal İstanbul güzergahında yer alan arazilerin emlakçılığını CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Arnavutköy ilçe başkanları yapıyor. CHP'den genel merkez, teşkilat ve milletvekili düzeyinde pek çok isim de yakın zamanda bölgeden arazi satın aldı.

Kanal İstanbul güzergahındaki arsalar, projenin ilanından bu yana her geçen gün değer kazanıyor. CHP'li Tuncel pek çok CHP'li isme arazi konusunda aracı oldu

CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel, aynı zamanda 'Ruhi Tuncel Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı' adlı şirketin sahibi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Arnavutköy'e gerçekleştirdiği 'Kanal İstanbul' ziyaretinde, CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel (sağda) hazır bulundu. Tuncel'in, Kanal İstanbul'a birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Dursunköy'de arazileri var. Aynı zamanda CHP'nin üst düzey pek çok ismine, bölgeden arazi satın almaları için aracı oldu.