Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|21 Ocak 2020 06:31
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ: Kozinoğlu felaket olur
21 Ocak 2020 06:11
|Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü
20 Ocak 2020 22:53
|Şebeke avcısı vatandaşlar, cambazları aratmıyor
20 Ocak 2020 22:31
|Uzun yargılama süreleri kısalıyor
20 Ocak 2020 22:26
|72 yaşındaki kaşif, evindeki kuzine soba ile kalorifer yaptı
20 Ocak 2020 21:38
|Belediyeden temizlik işçisine ödül
20 Ocak 2020 21:28
|26 yıllık deneyimi, 52 yaşında taksici yaptı
20 Ocak 2020 20:50
|Gazete ilanı ile eş arıyor
20 Ocak 2020 20:41
|İsim benzerliği başlarına iş açtı
20 Ocak 2020 20:26
|Erdoğan, 'görünce kanımız dondu' dediği aile için talimat verdi
20 Ocak 2020 20:16