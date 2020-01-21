Türkiye, özgürleştirilen Afrin'de halkın yanında olmaya devam ediyor

Afrin'deki PKK/YPG terör örgütü hedeflerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük harekatlarından biri olan Zeytin Dalı iki yıl önce dün başladı. PKK/ YPG'nin baştan sona beton tüneller, hendekler ve tuzaklarla çevrelediği Afrin merkezine Mehmetçik adım adım ilerledi. Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümüne denk gelen 18 Mart 2018'de TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'i kontrol altına aldı. Operasyonda Afrin'deki hükümet konağına Türk bayrağı dikildi. Operasyon başından 18 Mart'a kadar 46 asker şehit oldu, 225 asker de yaralandı. Afrin'in terör unsurlarından temizlendiği harekatta 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.

İdlib'te rejimin bombalı saldırıları altında halk kabusu yaşarken PKK/YPG'li teröristlerin taciz atışlarına rağmen Afrin bölge halkı için 'güvenli liman' olmayı sürdürüyor. Bölgede hayatı normale döndürme çalışmaları kapsamında Gaziantep Üniversitesi Afrin'e Eğitim Fakültesi açtı. Afrin Hastanesi'nin yanında Türkiye'deki STK'ların desteğiyle 22 sağlık ocağı tüm bölgede sağlık çalışmalarına devam ediyor.

40 BİN TON ZEYTİN İHRAÇ EDİLDİ

Zeytin şehri olan Afrin'de 19 bin üyeli olan Ziraat Odası ihracat şartıyla Tarım ve Kredi Kooperatifle birlikte 40 bin ton zeytinyağı ihraç etti. Yerel meclislerin desteğiyle içme suyu, kanalizasyon, çöp toplama faaliyetlerinin devam ettiği bölgede kent içinde bin 500 metre kanalizasyon sistemi tamamlandı.

251 BİN KİŞİYE TANITIM KARTI

Yaklaşık 375 bin kişinin yaşadığı Zeytin Dalı Bölgesi geri dönüşler ve İdlib'de yaşanan sıkıntılardan sonra göç almaya da devam ediyor. Bölgede 251 bin kişiye tanıtım kartı, 36 bin araca plaka verildi. Güvenlik önlemleri altında Afrin şehir merkezine kent güvenlik sistemi kuruldu. Adalet Bakanlığı da bölgeye koordinatör savcılar atadı. Afrin'de bulunan adalet sarayı ile adil yargılanmanın önü açıldı. Bölgedeki yerel güçlerin Afrin halkı üzerindeki baskıları engellendi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da dün harekatın yıldönümünde şehitleri andı. Bakanlığın Twitter mesajında "Afrin'e barış ve huzuru getiren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor" denildi.

HUZURU HAZMEDEMEYEN YPG'DEN KALLEŞ SALDIRI

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde huzur ve asayişi bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristler dün işgal atında tutukları Tel Rıfat'tan Afrin şehir merkezi ve Azez'e füzelerle saldırdı.

1'I ÇOCUK 2 ÖLÜ

Saldırıda 1'i çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Azez merkeze yönelik 3 havanlı saldırıda bir okul hedef alındı, ölen ya da yaralanan olmadı.

TSK birlikleri saldırıların yapıldığı alanları top ve obüs atışlarıyla vurdu. Teröristler, önceki gün de Azez ilçe merkezini 6 katyuşa füzesiyle hedef almış, 10 sivil yaralanmıştı.

İDLİB'DE SİVİL KATLİAMI: 7 ÖLÜ,15 YARALI

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Halep ilindeki "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde kalan yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarında, 7 sivil hayatını kaybetti. Halep'in batı kırsalındaki Kemari, Şamiko, Bevvabiyye, Kefer Teal, Kefer Cum ve Cine köyehava saldırısıyla bomba yağdırıldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, saldırılarda Kefer Teal'de 3, Kefer Cum'da 2 ve Cine'de 2 olmak üzere 7 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı. Yerel kaynaklar enkaz altında arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Uğur Yıldırım